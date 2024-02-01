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На могиле Ельцина заметили венок от Чубайса

01 февраля 2024, 14:51
Фото: РИА Новости/Петр Чернов

Фото: РИА Новости/Петр Чернов

На могиле первого президента России Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище оказался венок от бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Фотографии публикует РИА Новости.
Кроме того, там же были венки от действующего президента России Владимира Путина и заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева.


Борис Ельцин был российским президентом с 12 июня 1991 по 31 декабря 1999 года. Он умер апреля 2007 года.


Ранее из рассекреченной Архивом национальной безопасности США стенограмме стало известно, что Ельцин, встречаясь с американским лидером Биллом Клинтоном в 1994 году в Ново-Огарево заявлял, что именно РФ должна первой присоединиться к НАТО в случае его расширения. По его мнению, за Москвой должны были последовать другие страны из Центральной и Восточной Европы.

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Синоптик Варакин: «Сложную погоду ждём на Дальнем Востоке»
01 февраля 2024, 14:49

Фото: istockphoto.com/nemar74

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин предупредил о сложной погоде на Дальнем Востоке.
«Сложную погоду ждём на Дальнем Востоке и на островных наших территориях. Берингово побережье, Чукотский Автономный округ, Петропавловск-Камчатский, Курилы и Южный Сахалин. Здесь очередные циклоны и сильные ветра. Не такой, конечно, коллапс по осадкам, который был, но всё равно неприятно с учётом того, что ещё тот снег никуда особо не делся», — пояснил в беседе с RT Варакин.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что февраль в Москве окажется теплее нормы на 2-3°С. По его данным, количество осадков, возможно, превысит норму в 1,5 раза.

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#снег
#сахалин
#погода
#зима
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В Подмосковье выделят около 2 тыс участков земли для многодетных семей
01 февраля 2024, 14:40

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Не менее 2 тысяч земельных участков планируется выделить в 2024 году в Московской области для многодетных семей, на эти цели из региональной собственности в муниципальную будет передано 280 гектаров, сообщает пресс-служба Минимущества Подмосковья.
«В этом году мы планируем передать более 280 гектаров пяти городским округам: 186 гектаров областной земли получит Чехов, 60 гектаров — Раменский, 24 гектара — Клин, 10 гектаров — Воскресенск и 0,3 га ЗАТО «Восход», — цитируются в сообщении слова главы министерства Натальи Адигамовой.
В министерстве отметили, что в 2023 году в Московской области земельные участки получили более 2,3 тыс. многодетных семей.

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#земельные участки
#многодетная семья
#подмосковье
#московская область
#наталья адигамова
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Волынец: Отговорившим от аборта врачам надо давать Вифлеемский сертификат
01 февраля 2024, 14:38

Фото: istockphoto.com/DragonImages

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила выдавать врачам, убедившим женщин отказаться от аборта, Вифлеемский сертификат.
Согласно её инициативе, выдача Вифлеемского сертификата должна быть равна стоимости аборта при каждом случае изменения решения в пользу рождения ребёнка. Волынец уверена, что такая мера также способствует повышению рождаемости в стране.

«Прошу рассмотреть вопрос о разработке федерального регламента, предусматривающего выдачу Вифлеемского сертификата медицинским работникам в размере стоимости прерывания беременности при каждом случае изменения решения в пользу рождения ребёнка при отказе от искусственного прерывания беременности», — приводит RT текст обращения Волынец на имя зампреда Госдумы Анны Кузнецовой.

Ранее сообщалось, что по данным Социального фонда России, с 1 февраля размер маткапитала будет проиндексирован на 7,5%. Как передают argumenti.ru, теперь размер выплат составит на первого ребенка почти 631 тыс. рублей, на второго — 833,8 тыс. рублей.

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#рождаемость
#демография
#женщины
#врачи
#премия
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Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
01 февраля 2024, 14:37

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 15-й годовщиной интронизации, об этом сообщает «РИА Новости».
«Я сердечно и искренне поздравляю вас с праздником, с днем интронизации. Пятнадцать лет. Я думаю, что вы даже не заметили, как эти 15 лет пролетели», — сказал Владимир Путин при встрече с главой Русской православной церкви.

Российский лидер вручил ему букет белых роз и поблагодарил за проделанную работу.

Патриарх Кирилл согласился, что столь длинный промежуток времени пролетел, как будто бы, незаметно. При этом, по его словам, за этот период было сделано достаточно много для установления тесных отношений между государством и церковью, благодаря чему удалось реализовать много общественно полезных проектов.

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#рпц
#патриарх кирилл
#владимир путин
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Россияне назвали идеальный график работы
Опрос: 37% россиян считают пятидневку идеальным графиком
01 февраля 2024, 14:18

Фото: istockphoto.com/Liubomyr Vorona

Опрос сервиса «Работа.ру» показал, что 37% россиян считаю график работы 5/2 идеальным.
При этом, 27% предпочитают сменный график работы, а для 23% респондентов самой подходящей является «удалёнка».

Как передаёт RT, для россиян в работе также важны такие критерии, как баланс между работой и личной жизнью, местоположение и зарплата.

Другое исследование, проведённое ВЦИОМ, показало, что большинство россиян считают, что самыми красивыми девушками являются соотечественницы.

«По январским данным ВЦИОМ, за последние 11 лет мы лишь укрепились во мнении, что самые красивые девушки живут в России (81%). Солидарность в этом вопросе выражают и обладательницы самопровозглашенного титула (79% женщин), и их почитатели (84% мужчин), «богатые» и «бедные» (82% и 73% соответственно), городские и сельские жители (72-84% и 86% соответственно), а также стар и млад», – приводит АГН «Москва» текст исследования.

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#зарплата
#работа
#вциом
#исследование
#россияне
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ФНС подала иск к российской структуре IKEA на 12,9 миллиарда рублей
01 февраля 2024, 14:04

Фото: istock / blinow61

Федеральная налоговая служба пожала иск к ООО «Икеа торг» на сумму 12,9 млрд рублей. Сумма исковых требований оставляет 12,9 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы Арбитражного суда Московской области.

По информации в системе СПАРК российская структура по прежнему принадлежит голландско-шведскому Ingka Holding, который управляет компанией IKEA и «Мега» во всем мире.

Суть претензий налоговой службы не уточняется.

Летом 2022 года IKEA сообщила о полном уходе из Российской Федерации.Были проданы четыре завода и уволены все работники в стране. Активы купили две местные фирмы — изготовитель пиломатериалов «Лузалес» и компания «Слотекс». Российские мебельные производители, которые поставляла товары для IKEA, стали самостоятельно продавать изготовленную ими продукцию, а также выпускать новые коллекции.

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#товары
#производители
#работники
#активы
#служба
#суд
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В округе Щёлково браконьеры застрелили двух лосей
01 февраля 2024, 14:02

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Незаконный отстрел двух лосей выявили специалисты охотнадзора в лесу на территории округа Щёлково, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Инспекторы обнаружили две разделанные туши лосей. Браконьеры застрелили животных со снегохода», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сезон охоты на лосей в Московской области закрылся 10 января, поэтому за отстрел животных в запрещённые сроки браконьерам грозит уголовная ответственность.

Данные о незаконной охоте инспекторы передали в полицию для дальнейшего расследования.

Ранее сообщалось, что у деревни Бурково Можайского округа задержали двух браконьеров, убивших самку лося. Нарушители могут получить реальный срок.

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#браконьеры
#лось
#щёлково
#минэкологии мо
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Воробьёв назвал сроки старта строительства новых развязок на ЦКАД
01 февраля 2024, 14:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Строительство съезда с Центральной кольцевой автодороги в районе Малых Вязём завершат до 2025 года. При этом планируется строительство ещё шести развязок, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Сегодня ощутил на себе пробку в районе Малых Вязём. Ситуация у ЦКАД непростая: два светофора, два перекрёстка, железнодорожный переезд. При поддержке президента планируем распутать этот «клубок» к концу года», – написал глава региона в своём телеграм-канале.
Он отметил, что Вязёмы – не единственный узкий проезд на ЦКАД. Власти Подмосковья рассчитывают построить ещё шесть развязок, в том числе три самые крупные – с Дмитровским, Щёлковским и Фряновским шоссе. Строительство новых съездов начнут в 2025-2026 годах.

В районе Вязём уже сейчас строят три путепровода – над железнодорожными путями Смоленского направления, через Можайское шоссе и через улицу Ямскую, тоннель в районе примыкания в северной части ЦКАДа, мост через реку Большая Вязёмка.

Протяжённость четырёхполосной развязки составит 4,2 км, добавил Воробьёв. Время в пути для жителей Одинцова, Звенигорода, Голицына, Кубинки и Истры сократится с 1,5 – 2 часов до пяти минут.

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#андрей воробьёв
#развязка
#строительство
#цкад
#губернатор
#транспорт
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье в этом году очистят 14 водоёмов по губернаторской программе
01 февраля 2024, 13:55

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

14 водоёмов Московской области очистят в 2024 году в рамках реализации губернаторской программы «100 прудов и озёр», список составлен по итогам народного голосования, проходившего на портале «Добродел», сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.
«Из 58 водных объектов в финальный список попали 14, они расположены в девяти городских округах Подмосковья. В этом году в водоёмах-победителях расчистят дно, уберут топляк и мусор», — рассказал глава министерства Тихон Фирсов.
Лидером голосования стало озеро Святое в Егорьевске – за него проголосовали более 4 тысяч человек. На втором месте пруд в Дедовске, собравший 3656 голосов. На третьем — Холодный пруд в Клину (3186 голосов).

Программа губернатора Московской области «100 прудов и озёр» реализуется в регионе с 2021 года, за это время было расчищено более 700 гектаров водоёмов.

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#пруд
#озеро
#экология
#подмосковье
#московская область
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