На могиле Ельцина заметили венок от Чубайса

Фото: РИА Новости/Петр Чернов
На могиле первого президента России Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище оказался венок от бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Фотографии публикует РИА Новости.
Кроме того, там же были венки от действующего президента России Владимира Путина и заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева.
Борис Ельцин был российским президентом с 12 июня 1991 по 31 декабря 1999 года. Он умер апреля 2007 года.
Ранее из рассекреченной Архивом национальной безопасности США стенограмме стало известно, что Ельцин, встречаясь с американским лидером Биллом Клинтоном в 1994 году в Ново-Огарево заявлял, что именно РФ должна первой присоединиться к НАТО в случае его расширения. По его мнению, за Москвой должны были последовать другие страны из Центральной и Восточной Европы.
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Борис Ельцин был российским президентом с 12 июня 1991 по 31 декабря 1999 года. Он умер апреля 2007 года.
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Элина Позднякова