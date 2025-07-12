CNN: агентов Секретной службы США повысили после покушения на Трампа

12 июля 2025, 20:27

Фото: iStock/Ben185

Агенты Секретной службы США практически не понесли наказания после покушения на американского президента Дональда Трампа в июле прошлого года в Пенсильвании, а некоторых даже повысили. Об этом сообщает телеканал CNN.