CNN: агентов Секретной службы США повысили после покушения на Трампа

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Агенты Секретной службы США практически не понесли наказания после покушения на американского президента Дональда Трампа в июле прошлого года в Пенсильвании, а некоторых даже повысили. Об этом сообщает телеканал CNN.



Ранее телеканал ABC сообщал, что служба отстранила шесть своих агентов из-за нарушений в работе, в результате чего было допущено покушение на политика, когда он баллотировался на второй президентский срок.

Как утверждает CNN, «дюжина» нынешних и бывших сотрудников правоохранительных органов и законодателей описали общее отсутствие ответственности за покушение, особенно со стороны высокопоставленных чиновников Секретной службы и агентов, которые были непосредственно приставлены к Трампу на митинге.

Неназванный чиновник Секретной службы подтвердил, что никого из тех агентов не призвали к ответственности, а некоторых и вовсе повысили.

Анастасия Чинкова

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