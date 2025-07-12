CNN: агентов Секретной службы США повысили после покушения на Трампа
Агенты Секретной службы США практически не понесли наказания после покушения на американского президента Дональда Трампа в июле прошлого года в Пенсильвании, а некоторых даже повысили. Об этом сообщает телеканал CNN.
Ранее телеканал ABC сообщал, что служба отстранила шесть своих агентов из-за нарушений в работе, в результате чего было допущено покушение на политика, когда он баллотировался на второй президентский срок.
Как утверждает CNN, «дюжина» нынешних и бывших сотрудников правоохранительных органов и законодателей описали общее отсутствие ответственности за покушение, особенно со стороны высокопоставленных чиновников Секретной службы и агентов, которые были непосредственно приставлены к Трампу на митинге.
Неназванный чиновник Секретной службы подтвердил, что никого из тех агентов не призвали к ответственности, а некоторых и вовсе повысили.
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