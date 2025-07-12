NYT: Путин готов к возможному введению Трампом новых антироссийских санкций
Президент России Владимир Путин готов к тому, что американский лидер Дональд Трамп может ввести новые антироссийские санкции. Об этом пишет издание The New York Times.
Отмечается, что последние полгода Белый дом не вводил никаких новых ограничений против России.
Автор материала указал, что Путин никогда не питал иллюзий относительно того, как может развиваться политика Вашингтона в отношении Москвы, поэтому российские власти всегда готовились к худшему.
В пятницу Трамп объявил, что в понедельник сделает важное заявление по России, однако не раскрыл его содержание. Не исключено, что американский лидер может объявить о введении новых санкционных ограничений против Москвы.
Читайте также: