Жителя Техаса задержали за угрозы убить Дональда Трампа

12 июля 2025, 13:42

Фото: iStock/IPGGutenbergUKLtd

Жителя города Сан-Антонио задержали за угрозы убийством президенту США Дональду Трампу, которые он разместил в соцсетях на фоне пятничной поездки лидера в Техас. Об этом сообщила пресс-служба офиса прокурора Западного округа Техаса.