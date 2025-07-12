Жителя Техаса задержали за угрозы убить Дональда Трампа
Жителя города Сан-Антонио задержали за угрозы убийством президенту США Дональду Трампу, которые он разместил в соцсетях на фоне пятничной поездки лидера в Техас. Об этом сообщила пресс-служба офиса прокурора Западного округа Техаса.
Накануне Трамп с рабочим визитом прибыл в Техас, где в результате наводнений погибли как минимум 119 человек, ещё более 160 числятся пропавшими без вести.
В четверг вечером местные полицейские задержали мужчину по обвинению в совершении уголовных преступлений, связанных с его угрозой американскому лидеру.
Задержанный в четверг прокомментировал публикацию в соцсетях о предстоящей поездке Трампа, написав «я не промахнусь» и приложив фото президента в день покушения на него 13 июля прошлого дома. К другому посту он прикрепил фотографию штурмовой винтовки и заряженных магазинов.
Теперь жителю Техаса грозит до пяти лет лишения свободы.
Расследованием дела занимаются Секретная служба США, ФБР и полиция Сан-Антонио.
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