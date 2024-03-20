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CNN: Байден и Трамп побеждают на очередной порции партийных выборов в США

20 марта 2024, 09:23
Фото: iStock/twinsterphoto

Фото: iStock/twinsterphoto

Джо Байден и Дональд Трамп побеждают на очередной порции внутрипартийных выборов в США, которые демократы и республиканцы проводят во вторник в нескольких штатах. Об этом сообщает CNN.
Сообщается, что действующий глава государства и его предшественник выигрывают праймериз в Огайо, Иллинойсе и Канзасе. Трамп побеждает на выборах республиканцев во Флориде. Демократы же отдали всех выборщиков штата Байдену.

Примечательно, что Трамп и Байден уже набрали необходимое количество голосов делегатов. Напомним, выборы президента США пройдут 5 ноября.


Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что он снова станет хозяином Белого дома, и уверен в победе на президентских выборах. Трамп также высказался о Байдене как о «серьезной угрозе для демократии».

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Армения ратифицировала соглашение о статусе миссии ЕС на границе с Азербайджаном
20 марта 2024, 09:28

Фото: iStock/Maksym Kapliuk

Парламент Армении ратифицировал соглашение между Ереваном и Европейским союзом о статусе наблюдательной гражданской миссии ЕС на границе с Азербайджаном. Заседание парламента транслировалось армянскими новостными порталами.
Сообщается, что за принятие соглашения проголосовали 57 парламентариев, против — никто, воздержались 27 человек. По словам вице-спикера парламента Рубена Рубиняна, часть политиков, представляющих оппозиционную фракцию «Армения», воздержалась от голосования.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в случае невыполнения Ереваном требований Баку о передаче Азербайджану нескольких приграничных сёл, высок риск начала войны.

Напомним, в 2022 году при участии посредников из РФ, США и Европейского союза стартовали переговоры о заключении мирного соглашения между Ереваном и Баку. Недавно стороны работали над окончательным проектом этого соглашения.

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#политика
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Советник Шойгу: США и НАТО разрабатывают технологии ментального доминирования
20 марта 2024, 08:25

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Советник министра обороны России Андрей Ильницкий написал в своей статье в журнале «Арсенал Отечества», что военные специалисты США и НАТО начали формирование ментального театра военных действий с принципиально новыми видами вооружения.
Ильницкий отметил, что в настоящее время характер и содержание военных действий терпят серьезные изменения. По его мнению, получить контроль над территориями стало менее важным, чем поражение ментальной сферы.

Советник министра указал, что совершенно новые технологии когнитивно-ментального доминирования создаются специалистами Гарвардского и Принстонского университетов, Центра инноваций Североатлантического альянса и иных организаций. Главред «Арсенала Отечества» Виктор Мураховский в беседе с РИА Новости уточнил, что главные инструменты Вашингтона в борьбе за свою гегемонию — это деградация и безответственность.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что США должны финансировать деятельность НАТО справедливо, а не платить доли других государств.

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#сша
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#контроль
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Москва предупредила Токио: «Patriot» для Киева приведёт к жёсткому ответу России
МИД: Россия предупредила Японию о последствиях передачи ракет для Patriot Киеву
20 марта 2024, 07:01

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Москва предупредила Токио о последствиях передачи ракет для ЗРК Patriot в США, которые в результате могут быть отправлены Киеву. Об этом заявил исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД РФ Сергей Жесткий, пишут РИА Новости.
В декабре 2023 года администрации премьер-министра Японии Фумио Кисиде удалось добиться смягчения правил экспорта продукции военного характера, чтобы поставить боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов в Вашингтон.

«Прямо предупредили японскую сторону через посла в Москве Муто, что не сомневаемся насчет конечного выгодоприобретателя такого решения – киевского режима», — отметил Жесткий.
Дипломат добавил, что такое решение Токио РФ будет рассматривать как соучастие украинскому конфликту.

Ранее стало извесно, что Центробанк Японии впервые за 17 лет повысил учетную ставку. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#боеприпасы
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#дипломат
#япония
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Мексика отказалась принимать депортированных из Техаса мигрантов
20 марта 2024, 02:51

Фото: iStock/ Stadtratte

Правительство Мексики ни при каких условиях не собирается принимать своих мигрантов, которых после вступления в силу закона SB4 в Техасе должны депортировать на ее территорию, заявил МИД страны, о чем передает РИА Новости.
«Мексика подтверждает свое законное право защищать права своих граждан в Соединенных Штатах и устанавливать собственную иммиграционную политику на своей территории. Мексика признает важность единой иммиграционной политики и двусторонних усилий с этой страной, чтобы миграция людей была безопасной, упорядоченной и с уважением к их правам человека, и не зависела от законодательных решений штата или местных органов власти. В этом смысле Мексика ни при каких обстоятельствах не примет репатриацию со стороны штата Техас», — сказано на сайте мексиканского МИД.

В Мехико осудили принятие в Техасе закона SB4, который расширяет полномочия местных силовиков и, в частности, позволяет им депортировать в Мексику граждан этой страны, не имеющих разрешения на пребывание.

В дипведомстве отметили, что Мексика категорически отвергает любую меру, позволяющую местным американским властям задерживать и возвращать граждан или иностранцев на территорию Мексики. Мексика также усомнилась в правовых положениях, затрагивающих права более чем 10 млн человек мексиканского происхождения, проживающих в Техасе. По мнению мексиканской стороны, это создает враждебную среду, где сообщество мигрантов подвергается проявлениям ненависти и дискриминации.

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#права
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#мид
#страны
#человек
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Джо Байден перепутал Финляндию и Норвегию, говоря о новых членах НАТО
19 марта 2024, 22:24

Фото: iStock/Massimo Giachetti

Президент США оговорился на мероприятии по сбору средств на свою избирательную кампанию в штате Невада, сказав про укрепление НАТО за счет Швеции и Норвегии. Об этом пишет ТАСС.
Байден рассуждал, как Европа много лет с опаской глядела на Россию и похвалил соратников за дело укрепления НАТО через вступление в альянс новых государств. Однако президент Америки почему-то назвал новыми участниками Швецию и Норвегию вместо Швеции и Финляндии.

Норвегия является одной из стран-основательниц Североатлантического альянса и состоит в нем с момента создания в 1949 году. Финляндия стала участницей альянса 4 апреля 2023 года, а Швеция присоединилась совсем недавно, 7 марта 2024 года.

Ранее сообщалось о визите Генсека НАТО Йенса Столтенберга в Тбилиси, ​где он сделал заявление, что Грузия является одним из ближайших партнеров НАТО, и Североатлантический альянс полностью поддерживает ее суверенитет и территориальную целостность.

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#нато
#сша
#президент
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В США рассказали, куда будет перенесена столица Украины
Экс-советник Пентагона: Зеленский может перенести правительство во Львов
19 марта 2024, 20:59

Фото: iStock/alzay

Президент Украины Владимир Зеленский может перенести столицу из Киева во Львов. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Он предположил, что Зеленский может отправиться на запад и там сформировать правительство во Львове. Президент, вероятно, будет добиваться, чтобы этот «огрызок Украины» вошёл в состав НАТО.

Макгрегор спрогнозировал, что Одесса и ряд населённых пунктов Северного Причерноморья уже довольно скоро войдут в состав России, поскольку это исторически русские города. И украинская армия не сможет предотвратить этого.

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#украина
#сша
#столица
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#киев
#нато
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Белый дом признал, что Украина теряет позиции на поле боя из-за бездействия США
19 марта 2024, 20:57

Фото: iStock/lucky-photographer

Украина действительно теряет позиции на поле боя, причем происходит это из-за бездействия Соединенных Штатов Америки. С таким заявлением во вторник, 19 марта выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Из-за бездействия со стороны американского конгресса в течение последних месяцев Украина действительно теряет позиции на поле боя. Это происходит из-за нашего бездействия», — сказала Жан-Пьер на брифинге.
Дипломат решительно призвала парламентариев одобрить запрос президента США Джо Байдена на выделение дополнительного финансирования в адрес Киева.

Американский лидер поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить Украине помощь в размере до 126 миллионов долларов, сообщается в меморандуме, опубликованном на сайте Белого дома.

В ответ на требования Байдена республиканцы в Палате представителей Конгресса США заявили, что не собираются принимать бюджетный запрос президента в его нынешнем виде и обвинили его в стремлении к безрассудным тратам.

Ранее глава украинского кабмина Денис Шмыгаль рассказал об успехах российской армии на поле боя и о потере ВСУ «некоторых деревень» после падения Авдеевки. Причиной он считает недостаток боеприпасов у украинской стороны.

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#сша
#белый дом
#украина
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Трамп заявил, что США не должны платить за других членов НАТО
Трамп: США должны справедливо финансировать НАТО, а не платить чужую долю
19 марта 2024, 20:51

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

США должны финансировать деятельность НАТО справедливо, в не платить доли других государств. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью британскому телеканалу GBNews.
Он подчеркнул, что США останутся приверженными своим обязательствам в рамках НАТО, если другие участники альянса также начнут вновь в общий бюджет организации справедливую долю.

Ранее Трамп заявлял, что в случае победы на президентских выборах, в июне 2025 года созовёт саммит НАТО для обсуждения будущего альянса.

Вместе с тем, экс-президент угрожал альянсу выходом из него США в случае, если европейские партнёры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.

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#дональд трамп
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#нато
#финансирование
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Аналитик Савельев заявил о пользе денонсации соглашений о рыболовстве для РФ
19 марта 2024, 20:21

Фото: istockphoto.com/Alessandro De Maddalena

Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что денонсация соглашений о рыболовстве носит политический характер и сможет обеспечить независимость и суверенитет России.
«Это для того, чтобы, как говорил наш президент, укреплять наш суверенитет и наш авторитет. Чтобы наши соседи не относились к России как к некой колонии, которую можно грабить, из которой можно тащить. Надо дать по рукам так, чтобы неповадно было, чтоб они еще тысячу лет помнили эту боль и не совались», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Савельев.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией, которое разрешало британским морякам ловить рыбу в Баренцевом море. Закон вступит в силу спустя 10 дней после опубликования.

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#россия
#соглашения
#море
#контроль
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