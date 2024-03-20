CNN: Байден и Трамп побеждают на очередной порции партийных выборов в США

Фото: iStock/twinsterphoto
Джо Байден и Дональд Трамп побеждают на очередной порции внутрипартийных выборов в США, которые демократы и республиканцы проводят во вторник в нескольких штатах. Об этом сообщает CNN.
Сообщается, что действующий глава государства и его предшественник выигрывают праймериз в Огайо, Иллинойсе и Канзасе. Трамп побеждает на выборах республиканцев во Флориде. Демократы же отдали всех выборщиков штата Байдену.
Примечательно, что Трамп и Байден уже набрали необходимое количество голосов делегатов. Напомним, выборы президента США пройдут 5 ноября.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что он снова станет хозяином Белого дома, и уверен в победе на президентских выборах. Трамп также высказался о Байдене как о «серьезной угрозе для демократии».
Читайте также:
«Джо, ты уволен»: Трамп предрек свою победу на предстоящих выборах США
Американский миллиардер усомнился в умственном состоянии Байдена
Трамп назвал Байдена худшим президентом за всю историю «Разъединенных Штатов Америки»
Примечательно, что Трамп и Байден уже набрали необходимое количество голосов делегатов. Напомним, выборы президента США пройдут 5 ноября.
Читайте также:
«Джо, ты уволен»: Трамп предрек свою победу на предстоящих выборах США
Американский миллиардер усомнился в умственном состоянии Байдена
Трамп назвал Байдена худшим президентом за всю историю «Разъединенных Штатов Америки»
Екатерина Коршунова