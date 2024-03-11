Трамп назвал Байдена худшим президентом за всю историю «Разъединенных Штатов Америки»

Фото: РИА Новости/Никита Шохов
Бывший президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social назвал нынешнего главу государства худшим лидером в истории «Разъединенных Штатов Америки».
«Джо Байден — худший президент в истории Разъединенных Штатов Америки», – заявил политик.
Он также подчеркнул, что его собственные выступления собирают тысячи сторонников, в то время как на выступления хозяина Белого дома пришло мало людей.
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Александр Климов