CNN: США и Британия нанесли новую серию ударов по Йемену

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Соединенные Штаты и Великобритания совершили четвёртую серию ударов по территории Йемена, сообщает CNN.
Вашингтон и Лондон с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море.
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