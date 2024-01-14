Стало известно о недовольстве США Лондоном из-за утечки данных об атаке на Йемен

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Пентагон выразил недовольство в связи с утечкой информации о предстоящей операции против хуситов из движения «Ансар Аллах» со стороны властей Великобритании. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph, ссылаясь на источники в военных кругах США.
По сведениям издания, британские дипломаты и политики активно исследуют обстоятельства утечки. В то же время высокопоставленные чиновники в Лондоне утверждают, что утечка не повлияла на сроки или ход предстоящей операции.
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