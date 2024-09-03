Bloomberg: Военное производство России опережает поставки НАТО оружия Киеву

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Западные союзники Украины испытывают трудности с выполнением обещаний по поставке вооружения Киеву. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники в странах НАТО.
«Союзники Украины изо всех сил пытаются выполнить данные в этом году обещания, чтобы укрепить изношенные системы ПВО на Украине», – сообщает телеканал.
Западные СМИ отмечают, что «темп производства вооружения в России опережает скорость поставок военной помощи Киеву», что серьезно осложняет и без того плачевное положение Украины.
По данным Bloomberg, обещания по поставке ПВО на Украину не смогли сдержать сразу несколько государств – членов НАТО. Также телеканал напомнил, что Украина лишилась значительной части электроэнергии и восстановить подачу тепла до начала холодов шансов мало.
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Лия Мурадьян