DE: Иран назвал Украину законной целью для ударов из-за помощи Израилю
Власти Ирана выступили с предупреждением в адрес Украины из-за возможной помощи Израилю. Об этом сообщает издание Daily Express.
Тегеран заявил, что может рассматривать Украину как законную цель для ударов, если Киев будет оказывать поддержку израильской стороне. В материале отмечается, что предупреждение прозвучало на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Издание также напоминает о заявлениях Владимира Зеленского о намерении направить на Ближний Восток украинских специалистов. Речь идет о возможной помощи в противодействии беспилотным летательным аппаратам.
Читайте также: