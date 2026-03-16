Глава РФПИ задал Трампу вопрос после слов президента США о «плохом» будущем НАТО

16 марта 2026, 06:46

Дмитриев после слов Трампа поинтересовался, насколько плохим будет будущее НАТО

Кирилл Дмитриев (Фото: www.kremlin.ru)

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о будущем НАТО. Свое мнение он выразил в соцсети X.





Ранее в интервью The Financial Times американский лидер заявил, что для НАТО «все будет очень плохо», если страны альянса не ответят на запросы США о помощи в обеспечении безопасности Ормузского пролива, либо если их ответ окажется отрицательным. Трамп также усомнился, что союзники по блоку вступятся за США, если этого потребует ситуация.



Дмитриев, комментируя слова американского лидера, задался вопросом о том, насколько неудачно сложится судьба Североатлантического альянса.





«Насколько очень плохим является будущее НАТО?» — написал он.