16 марта 2026, 00:55

Посол РФ в Румынии Липаев: На Западе забыли, что атомная бомба — не игрушка

Посол России в Румынии Владимир Липаев заявил, что легкомысленное отношение западных политиков к ядерному оружию вызывает глубокое сожаление. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».





Липаев подчеркнул, что атомная бомба — не игрушка, и обладание таким оружием накладывает огромную ответственность перед своим народом и всем человечеством. Однако создается впечатление, что некоторые политики на Западе забыли об этом.





«Легковесность, авантюризм и конъюнктурный подход в таких серьезных вопросах недопустимы», — цитируют Липаева «Известия».