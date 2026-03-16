В России осудили легкомысленное отношение Запада к ядерному оружию
Посол РФ в Румынии Липаев: На Западе забыли, что атомная бомба — не игрушка
Посол России в Румынии Владимир Липаев заявил, что легкомысленное отношение западных политиков к ядерному оружию вызывает глубокое сожаление. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».
Липаев подчеркнул, что атомная бомба — не игрушка, и обладание таким оружием накладывает огромную ответственность перед своим народом и всем человечеством. Однако создается впечатление, что некоторые политики на Западе забыли об этом.
«Легковесность, авантюризм и конъюнктурный подход в таких серьезных вопросах недопустимы», — цитируют Липаева «Известия».Ранее лидер ЛДПР и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что ядерная эскалация в конфликте на Ближнем Востоке может привести к «совершенному безумию». С его точки зрения, худшим сценарием будет начало третьей мировой войны, где победителей не будет.