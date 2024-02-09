Дед главы МИД Германии Бербок был ярым нацистом, сообщает Bild

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Дед министра иностранных дел Германии Анналены Бербок был пламенным нацистом и офицером вермахта. Об этом сообщает издание Bild, ссылаясь на данные Федерального архива.
Ранее его внучка часто говорит о деде во время своих выступлений, однако она не упоминала о его убеждениях и взглядах.
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Анастасия Чинкова