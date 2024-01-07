Петербурженка нашла в покупках салфетку с прославляющим Бандеру стихом

Фото: iStock/cyano66
Петербурженка сообщила о находке в службу безопасности магазина. После этого сотрудники правоохранительных органов изъяли у неё салфетку для проведения проверки. В настоящий момент рассматривается вопрос возбуждения уголовного дела.
Читайте также:
Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Во Львове уничтожен музей украинского националиста Шухевича
В Ярославле задержали мужчину, включившего на вокзале речь Гитлера
*организация признана экстремистской и запрещена на территории России