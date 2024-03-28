Делегация РФ в ООН: Дискриминация русскоязычных в Прибалтике достигла апогея

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Дискриминация русскоязычного населения является основой построения государственности Прибалтийских стран. Об этом заявила российская делегация на проходящей в Женеве 55 сессии Совета ООН по правам человека.
«За последние годы воинствующая русофобия в этих государствах достигла своего апогея», — сказал в выступлении на сессии представитель делегации РФ Илья Бармин (цитата «Известий»).Так, принятые в 2022 году поправки в латвийское миграционное законодательство, по сути, направлены на изгнание русскоговорящего населения из страны, заявил российский дипломат. Согласно им, после апреля 2024 года выдворение грозит почти 1,2 тысячи русскоязычных лиц, не сдавших экзамен на углубленное владение латышским языком. Около 800 из этих людей (то есть почти две трети от общей цифры) находятся в возрасте старше 60 лет. Об этом сообщает агентство LETA, ссылаясь на Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ).
Напомним, закон Латвии об иммиграции гласит, что выданные россиянам постоянные виды на жительство утратили силу в сентябре текущего года. Для того чтобы легально находиться в стране, необходимо было подать заявку на получение статуса постоянного жителя Европейского союза, а для его получения важно было представить подтвержденные бумаги о знании государственного языка на минимальном уровне и наличии денежных средств для дальнейшего проживания.
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