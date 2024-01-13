Захарова сообщила, что РФ не бросит людей, которых выдворит Латвия

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выдворение 82-летнего пенсионера Бориса Каткова из Латвии попирает права и свободы человека.
Данная акция направлена на запугивание проживающих в Латвии русскоязычных граждан, пишет ТАСС.
По мнению Захаровой, вынесенный латвийским властями вердикт абсолютно циничный. Он нарушает принцип «неразделения» семьи: в Латвии у мужчины остались жена, дети и внуки.
Претенденты на депортацию не выполнили требования поправок к Закону об иммиграции. Они не подали документы, чтобы получить ВНЖ для проживания в стране, пишет РИА Новости.
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По мнению Захаровой, вынесенный латвийским властями вердикт абсолютно циничный. Он нарушает принцип «неразделения» семьи: в Латвии у мужчины остались жена, дети и внуки.
«Не сомневаемся, что международные правозащитные структуры вновь будут хранить молчание об очередном факте проводимой официальной Ригой дискриминационной политики в отношении наших соотечественников», - заявила Мария Захарова.Официальный представитель МИД РФ пообещала, что будет сделано всё необходимое для поддержки Каткова.
«Россия не бросит выдворенных из Латвии людей. Им будет предоставлена вся необходимая помощь», - сказала дипломат.Напомним, депортация из Латвии может грозить 1167 россиянам, 800 из них люди старше 60 лет. Об этом сообщает агентство LETA, ссылаясь на Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ).
Претенденты на депортацию не выполнили требования поправок к Закону об иммиграции. Они не подали документы, чтобы получить ВНЖ для проживания в стране, пишет РИА Новости.
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Мария Фирсова