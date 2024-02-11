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Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: РФ уверена, что Байден не может принимать решения

11 февраля 2024, 09:00
Фото: сайт Белого дома

Фото: сайт Белого дома

Бывший сотрудник аналитического отдела ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что действующий лидер США Джо Байден из-за связанных с памятью заболеваний формирует риски для Соединённых Штатов. Россия при этом не верит, что американский политик действительно способен управлять страной, добавил он.

«Он представлял угрозу национальной безопасности еще до того, как у него начались ранние стадии деменции. Теперь это усугубляется тем, что он едва помнит, где был вчера. Да, он опасен», — цитирует Stephen Gardner слова Джонсона.

Он подчеркнул, что представители Республиканской партии указывали на неадекватность Байдена, прогрессирующую с годами. В свою очередь, специальный прокурор Роберт Хёр отметил, что президент лишился возможности вспоминать многие события.

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Трамп заявил, что будет «поощрять» удары России по странам НАТО
11 февраля 2024, 08:36

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае своего переизбрания будет «поощрять» удары российской стороны по странам НАТО, не выполняющим свои финансовые обязательства. Такое заявление прозвучало во время предвыборного митинга политика в Южной Каролине.
Трамп подчеркнул, что это касается всех союзников США в Североатлантическом альянсе.

Он также выразил опасения по поводу оказания Вашингтоном помощи Киеву и существования НАТО, который США обязались «защищать, когда это необходимо».

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Трамп призвал США перевести помощь другим странам в формат займов
Трамп призвал США отказаться от безвозмездной помощи другим странам
11 февраля 2024, 07:59

Фото: сайт Дональда Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что США должны прекратить безвозмездно раздавать деньги другим странам. Он считает, что всю помощь, оказываемую Штатами нуждающимся в ней государствам, следует перевести в формат займов.
Эту идею политик озвучил в своей социальной сети, комментируя дебаты в Сенате по поводу законопроекта о выделении очередного пакета помощи в сумме 95 миллиардов долларов на поддержку Израиля, Тайваня и Украины. Трамп, который намерен снова баллотироваться на пост главы Белого дома, почти в приказном тоне указал законодателям, что никакие средства из американского бюджета более не должны выделяться ни одной зарубежной стране безвозмездно.

Он отметил, что предоставляемые займы могут быть на очень льготных условиях, без процентов и с большой рассрочкой. Но непременным условием должно быть то, что выделенные деньги рано или поздно вернутся в государственную казну, считает Дональд Трамп. Также кандидат в президенты подчеркнул, что Соединённые Штаты должны потребовать немедленного возвращения займа в том случае, если страна начнёт проводит антиамериканскую политику или внезапно разбогатеет. В заключение Трамп добавил, что Штатам пора перестать быть глупыми.

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Франция призвала ЕС увеличить траты на оборону из-за угрозы со стороны России
МИД Франции: ЕС нужно больше тратить на оборону из-за угрозы нападения России
11 февраля 2024, 05:44

Фото: iStock/SimonLukas

Министр иностранных дел Франции, Стефан Сежурне считает необходимым значительно увеличить военные расходы стран Евросоюза (ЕС) в свете возможной угрозы со стороны России. Об этом он заявил в интервью изданию Ouest France.
Он признал, что не исключает возможности нападения России на территорию НАТО в ближайшие годы. В связи с этим Сежурне призвал ЕС следовать примеру Франции, которая приняла решение удвоить финансирование военных программ.

По его мнению, это становится «экзистенциальным вопросом», и поэтому Европе необходимо «обеспечить безопасность».

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Американский сенатор выступил с речью на четыре часа против помощи Украине
Сенатор США Майк Ли проговорил четыре часа, протестуя против помощи Украине
11 февраля 2024, 05:21

Фото: istockphoto.com/YayaErnst

Сенатор от штата Юта Майк Ли выступил на трибуне верхней палаты конгресса в знак протеста против законопроекта о помощи Украине, сообщает РИА Новости.
В течение 3 часов 56 минут республиканец выражал свои аргументы перед коллегами, настаивая на том, чтобы сенаторы проголосовали против выделения 60 миллиардов долларов Киеву.

«Позвольте мне узнать, когда Украина стала 51-м штатом. Я, похоже, пропустил этот день», — отметил Ли с иронией.
Также он пошутил о том, что «ничего страшного в том, чтобы США непосредственно вступили в конфликт с ядерной державой».

Был использован метод филибастера, блокирующий законопроекты путем затягивания споров и забалтывания. Ли предложил множество поправок к законопроекту, включая запрет на финансирование зарплат и пенсий украинских граждан за счет США. Однако каждая из его поправок была отклонена демократами.

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#финансирование
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#счёт
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В Госдуме назвали чушью реакцию Шольца на интервью Путина
Депутат Госдумы Шеремет: реакция Шольца на интервью Путина — чушь
11 февраля 2024, 04:55

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Государственной Думы Михаил Шеремет в интервью РИА Новости осудил реакцию канцлера ФРГ Олафа Шольца на интервью, данное Владимиром Путиным Такеру Карлсону.
По мнению парламентария, заявление Шольца было безрезультатным и глупым. Он описал канцлера ФРГ как придворного шута, готового высказывать любую абсурдность лишь бы избежать критики со стороны Белого дома.

В ходе встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме, Шольц назвал интервью Путина смехотворным и обвинил его в постоянном распространении лжи относительно истории конфликта.

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Врач подтвердил симптомы деменции у Байдена
Врач Макари: Байден демонстрирует признаки прогрессирующей деменции
11 февраля 2024, 03:49

Фото: whitehouse.gov

Профессор университета Джона Хопкинса и хирург Марти Макари выразил мнение, что у президента США Джо Байдена имеются признаки прогрессирующей возрастной деменции. В интервью Fox News он оценил состояние здоровья главы государства.
Специалист отметил ухудшение когнитивных способностей у политика, указав на стремительное прогрессирование провалов в памяти и замедление речи. Хотя периодические забывания и ошибки в речи естественны для любого человека, Макари подчеркнул, что в случае американского лидера это наблюдается в более выраженной форме.

Врач также выразил беспокойство относительно участия Байдена в предстоящих президентских выборах, высказав сомнения в стабилизации его состояния здоровья. Он отметил заметную разницу в работе президента сегодня по сравнению с прошлыми годами, что, по его мнению, является тревожным сигналом.

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#врач
#байден
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В США объяснили угрозы в адрес Карлсона из-за интервью с Путиным
Риттер: власти США угрожают Карлсону, потому что им нечего ответить на правду
11 февраля 2024, 01:55

Фото: сайт Кремля

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью RT заявил, что власти США угрожают журналисту Такеру Карлсону из-за того, что они не могут предложить альтернативу правде, которую он раскрыл в своем интервью с президентом России Владимиром Путиным.
По мнению Риттера, они пытаются заглушить Карлсона, опасаясь быть разоблаченными. Он подчеркнул, что ограничивать свободу слова нельзя, и что правильнее дать людям возможность высказаться и представить свои аргументы для борьбы с «неправильными идеями».

Риттер призвал к диалогу и демонстрации силы аргументов, чтобы опровергнуть «неправильные идеи».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил неоспоримый интерес в США к интервью Путина с Карлсоном.

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В Сенате США сочли финансирование Украины оскорблением американцев

Зеленский рассказал о результатах переговоров с конгрессменами о ракетах ATACMS
#сша
#финансирование
#дмитрий песков
#интервью
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В Сенате США сочли финансирование Украины оскорблением американцев
Сенатор Пол: законопроект о помощи Украине является оскорблением американцев
10 февраля 2024, 23:24

Фото: istockphoto.com/Jon Rehg

На своей странице в соцсети X (бывший Twitter) сенатор-республиканец Рэнд Пол выразил возмущение по поводу законопроекта о выделении 60 миллиардов долларов помощи Украине.
Он указал на противоречие в том, что Вашингтон планирует передать Украине 300 миллионов долларов на обеспечение безопасности границы, игнорируя при этом миграционный кризис на южной границе США. Пол считает, что такой законопроект не только ошибочен, но и является прямым оскорблением для каждого американца.

Ранее в Сенате Конгресса США был заблокирован этот законопроект, который также включал в себя разрешение кризиса на границе с Мексикой.

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#сша
#законопроект
#кризис
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В венгерском парламенте высказались об отставке президента и экс-министра
Кочиш назвал решение президента и экс-министра об отставке ответственным
10 февраля 2024, 21:43

Фото: iStock/rarrarorro

Глава правящей фракции венгерского парламента Фидес Мате Кочиш назвал ответственными решения президента Венгрии Каталин Новак об отставке и бывшего главы минюста Юдит Варги о сложении с себя депутатских полномочий после скандала с помилованием замешанного в педофилии. Об этом Кочиш написал в социальных сетях.
Кочиш подчеркнул, что страна выражает благодарность Новак и Варге за политическую деятельность и учет интересов граждан Венгрии. По словам главы правящей фракции, политические деятели со стороны оппозиции не принимают ​подобного рода ответственность ​за совершенные ошибки, что, безусловно, демонстрирует разницу.

Напомним, президент Венгрии Каталин Новак заявила, что решила покинуть свой пост. Причиной этого она называет совершённую в минувшем году ошибку, когда глава государства помиловала человека, замешанного в педофилии. О своём решении Новак объявила в прямом эфире телеканала «М1».

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#президент
#пост
#венгрия
#политика
#парламент
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