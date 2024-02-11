Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: РФ уверена, что Байден не может принимать решения

Фото: сайт Белого дома
Бывший сотрудник аналитического отдела ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что действующий лидер США Джо Байден из-за связанных с памятью заболеваний формирует риски для Соединённых Штатов. Россия при этом не верит, что американский политик действительно способен управлять страной, добавил он.
«Он представлял угрозу национальной безопасности еще до того, как у него начались ранние стадии деменции. Теперь это усугубляется тем, что он едва помнит, где был вчера. Да, он опасен», — цитирует Stephen Gardner слова Джонсона.
Он подчеркнул, что представители Республиканской партии указывали на неадекватность Байдена, прогрессирующую с годами. В свою очередь, специальный прокурор Роберт Хёр отметил, что президент лишился возможности вспоминать многие события.
Читайте также:
«Даже Зеленский такое не носит»: В США возмутились внешнему виду Байдена
Личный врач Обамы и Трампа считает, что Байдену нужно срочное обследование
Байден заявил, что в 2021 году общался с умершим в 2017 году человеком
Диана Аванесян