Врач подтвердил симптомы деменции у Байдена

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Профессор университета Джона Хопкинса и хирург Марти Макари выразил мнение, что у президента США Джо Байдена имеются признаки прогрессирующей возрастной деменции. В интервью Fox News он оценил состояние здоровья главы государства.
Врач также выразил беспокойство относительно участия Байдена в предстоящих президентских выборах, высказав сомнения в стабилизации его состояния здоровья. Он отметил заметную разницу в работе президента сегодня по сравнению с прошлыми годами, что, по его мнению, является тревожным сигналом.
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