«Демократия по Санду»: Захарова оценила проверки пассажиров аэропорту Кишинёва

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih
В аэропорту Кишинёва безосновательно подвергают многочисленным дополнительным проверкам пассажиров, прилетевших из Москвы. Людей задерживают, изымают деньги и не отпускают домой.
Причём никому из тех, над кем издевались и продолжают издеваться в аэропорту, не предъявлено никаких законных претензий, оснований либо обвинений. Об этом рассказал лидер оппозиционного молдавского блока «Победа» Илан Шор. По его словам, если раньше досмотрам и задержкам без причины подвергались представители оппозиции, которые вернулись из Москвы со съезда объединения, то теперь хватают всех без разбора, даже тех, кто не имеет никакого отношения к политике.
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова охарактеризовала происходящее в кишинёвском аэропорту кратко: «Демократия по Санду». Оппозиция в Молдавии подвергается гонениям за критику проевропейского и антироссийского курса страны, поэтому им и пришлось собираться в Москве, а не у себя на родине.
Читайте также:
Депутата из Гагаузии около часа удерживали в аэропорту Кишинева
Кандидату в мэры Кишинева запретили выступить на русском языке
Гагаузия намерена выйти из состава Молдавии, если Кишинев решит объединиться с Румынией
Александр Бойцов