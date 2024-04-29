Депутата из Гагаузии около часа удерживали в аэропорту Кишинева

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Депутат Народного собрания Гагаузии Григорий Дюльгер был задержан почти на час в аэропорту Кишинева после прилета из Турции, передает Telegram-канал Gagauznews.
По словам депутата, его допрашивали о цели визита в Турцию.
Отмечается, что после длительного досмотра Дюльгеру вернули документы и отпустили из зоны контроля аэропорта.
Ранее главу Гагаузии Евгения Гутлу подвергли тщательному обыску в аэропорту Кишинева, куда она прибыла из Москвы. По словам политика, сотрудники правоохранительных органов задержали ее советников по прибытии в молдавскую столицу в составе делегации.
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«Депутат возвращался из частной поездки из Турции», – уточняется в публикации.
Отмечается, что после длительного досмотра Дюльгеру вернули документы и отпустили из зоны контроля аэропорта.
Ранее главу Гагаузии Евгения Гутлу подвергли тщательному обыску в аэропорту Кишинева, куда она прибыла из Москвы. По словам политика, сотрудники правоохранительных органов задержали ее советников по прибытии в молдавскую столицу в составе делегации.
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Александр Климов