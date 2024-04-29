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Депутата из Гагаузии около часа удерживали в аэропорту Кишинева

Депутата из Гагаузии Дюльгера удерживали по прибытии в аэропорт Кишинева
29 апреля 2024, 00:25
Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Депутат Народного собрания Гагаузии Григорий Дюльгер был задержан почти на час в аэропорту Кишинева после прилета из Турции, передает Telegram-канал Gagauznews.
По словам депутата, его допрашивали о цели визита в Турцию.

«Депутат возвращался из частной поездки из Турции», – уточняется в публикации.



Отмечается, что после длительного досмотра Дюльгеру вернули документы и отпустили из зоны контроля аэропорта.

Ранее главу Гагаузии Евгения Гутлу подвергли тщательному обыску в аэропорту Кишинева, куда она прибыла из Москвы. По словам политика, сотрудники правоохранительных органов задержали ее советников по прибытии в молдавскую столицу в составе делегации.

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Спецназ приступил к разгону акций протеста в Тбилиси
Спецназ приехал на акции в Тбилиси против закона об иноагентах
29 апреля 2024, 00:38

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Сотрудники спецназа появились у здания парламента в столице Грузии, где проходят акции протеста против закона об иностранных агентах, передает информационное агентство ТАСС.
Сообщается, что демонстранты были оттеснены на улицы, прилегающие к парламенту Грузии. Также отмечается, что некоторые демонстранты прорвали полицейскую блокаду и попытались забраться на сцену перед парламентом. Во время столкновений полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ.

Протестующие выступают против обсуждения в парламенте законопроекта об иноагентах. Законопроект будет рассматриваться во второй раз. В первый раз , весной 2023 года, это вызвало общественный резонанс и отзыв из парламента.

Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что, несмотря на международную критику, власти не намерены отказываться от закона об иностранных агентах. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на законопроект.

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#протесты
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Во Франции заявили о вере в эффективность антироссийских санкций
Ле Мэр: верю, что антироссийские санкции эффективны
29 апреля 2024, 00:14

Фото: iStock/SimonLukas

Глава министерства экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что продолжает верить в эффективность санкций против России, передает агентство ТАСС.
«Я настаиваю на этом и я подписываюсь под тем, что санкции эффективны, они заставляют Россию чрезмерно тратиться на военные нужды», – заявил чиновник.

По его словам, нынешний рост российской экономики обусловлен военными расходами.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика может вырасти более чем на 3% по итогам этого года.

До этого Министерство экономического развития повысило прогноз роста ВВП на этот год с 2,3 до 2,8 %.

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#санкции
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В Киеве призвали бояться слов Путина о создании санитарной зоны
Депутат Рады Костенко: Украине следует бояться слов Путина о санитарной зоне
28 апреля 2024, 23:58

Фото: iStock/3dmitry

Украинские власти должны быть обеспокоены заявлениями президента России Владимира Путина о создании санитарной зоны на территории республики, заявил в интервью YouTube-каналу «Прямой» депутат Верховной Рады Роман Костенко.
«Думаю, что мы больше всего должны бояться заявлений Путина о создании санитарной зоны», – отметил он.

Политик считает, что Россия может использовать для этого корректируемые авиабомбы (КАБы). По его словам, российские войска могут занять до 30 километров под санитарную зону.

Ранее Путин заявил о возможности создания «санитарной зоны» на территории Украины. Он отметил, что это позволит снизить риск атак на российские регионы.

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#владимир путин
#верховная рада
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#военные
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Вопрос о принадлежности Крыма начали задавать на границе с Литвой
28 апреля 2024, 23:49

Фото: iStock/NejauPhoto

Молдавский автобус, следовавший с 57 пассажирами по маршруту Санкт-Петербург – Тирасполь, был остановлен на границе с Литвой. По словам пассажиров, литовские таможенники начали задавать вопросы о принадлежности Крыма и российской специальной военной операции (СВО) на Украине, а некоторых проверили на детекторе лжи, передает «КП в ​Молдове».
«Что происходит – никто не знает. Таможенники уже несколько раз тщательно проверили багаж 57 пассажиров», – сообщается в публикации.

Кроме того, 17 человек «отсеяли» в результате проверок. Несмотря на это, автомобиль не был пропущен через границу.

Ранее в аэропорту Кишинева была подвергнута тщательной проверке глава Гагаузии Евгения Гуцул, вернувшаяся из Москвы. По ее словам, советник, прибывший с ней в столицу Молдовы в составе делегации, был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

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#гагаузия
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Украинец получил условный срок, не явившись в военкомат «из-за похмелья»
Страна.ua: украинец получил условный срок за неявку в военкомат «из-за похмелья»
28 апреля 2024, 23:42

Фото: iStock/Michał Chodyra

На Украине мужчину приговорили к одному году лишения свободы условно за неявку на призывные мероприятия «из-за похмелья», сообщает «Страна.ua» со ссылкой на решение Красиловского районного суда Хмельницкой области.
Отмечается, что мужчина употребил алкоголь накануне вечером, когда должен был посетить центр социальной защиты.

«На следующий день ему было плохо, поэтому он не явился по вызову», — говорится в решении суда.

Сам обвиняемый заявил, что готов отбывать наказание. В связи с этим суд назначил подсудимому условное наказание вместо трех лет лишения свободы. Также было принято во внимание раскаяние подсудимого и признание им своей вины.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области Украины сотрудник военной службы похитил мужчину, стоявшего на улице возле своего дома. Возле гражданина притормозил автомобиль, его посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.

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#арест
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Генерала ВСУ рассмешили слова о возможном захвате Крыма
28 апреля 2024, 23:30

Фото: iStoc/Ekaterina Utorova

Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос заявил, что возвращение Крыма невозможно, передает YouTube-канал «Прямой».
Военнослужащий посмеялся над словами ведущей программы, которая заявила, что летом украинская армия сможет вернуть полуостров или уничтожить Керченский мост с помощью американского оружия.

«Мы не сможем уничтожить логистику», – заявил он.

Кривонос пояснил, что Россия создала сложную и многоуровневую цепочку поставок, которую ВСУ не могут нарушить.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый план контрнаступления украинской армии включает в себя уничтожение Крымского моста. По словам главы государства, ВСУ будут атаковать мосты и военные аэродромы с оружием.

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#киев
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Азербайджан и Армения приступили к демаркации границ
Алиев завил о начале демаркации границы Азербайджана и Армении
28 апреля 2024, 23:28

Фото: iStock/ffikretow

Азербайджан и Армения приступили к процессу демаркации границы, сообщил в телефонном разговоре президент Азербайджана Ильхам Алиев госсекретарю США Энтони Блинкену, передает ТАСС.
Данному решению предшествовал процесс делимитации границы, в ходе которого страны определились с местом демаркации границы.

Алиев также сообщил Блинкену, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении в ближайшее время встретятся в Алма-Ате для обсуждения мирных переговоров.

Президент Азербайджана ранее заявлял, что мирное соглашение между Баку и Ереваном может быть подписано к ноябрю этого года.

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#граница
#переговоры
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Польша и Литва хотят разместить минные поля вдоль границы с Россией
Генерал Скшипчак: Польша и Литва должны разместить минные поля на границе с РФ
28 апреля 2024, 22:25

Фото: iStock/Neznam

Польские и литовские границы с Россией нужно укрепить минные полями. Такое предложение прозвучало от экс-командующего сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака.
В беседе с порталом Delfi он заявил, что Литва и Польша должны начать строительство мощных минных укреплений. При этом скрывать этот факт, по его словам, не следует.

Он добавил, что в случае начала военного конфликта с одной из прибалтийских стран возведение укреплений уже может быть поздно. При этом в настоящее время угрозы полномасштабной войны в Европе нет.

Кроме того, Скшипчак предложил возвести такие же укрепления на российско-белорусской границе.

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#мина
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В Тбилиси проходит митинг против закона об иноагентах
28 апреля 2024, 21:54

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В центре Тбилиси члены грузинских неправительственных организаций, оппозиционных партий и простые граждане проводят митинг против закона об иноагентах. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что активисты собрались на площади Республики. После этого они собираются провести шествие к зданию парламента Грузии.

Участники митинга держат в руках флаги Евросоюза и кричат «Нет российскому закону!».

Митинг был анонсировал после того как стало известно о намерении правящей партии «Грузинская мечта» провести акцию в поддержку закона 29 апреля. Для проведения этой акции партия даже призвала сторонников из регионов Грузии.

Напомним, что грузинский парламент принял в первом чтении законопроект об иноагентах. После этого в Тбилиси не утихают протесты.

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#митинг
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#иностранный агент
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