Трамп назвал «ядерное потепление» при Байдене главной мировой угрозой

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что при нынешнем президенте Содеянных Штатов Джо Бадене главная угроза в мире является не глобальное потепление, а «ядерное потепление», которое может обернуться третьей мировой войной. Такое заявление он сделал в ходе интервью телеканалу Univision.