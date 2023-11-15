Депутат Ананских заявил об ответных мерах России при блокировке танкеров Данией

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Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что Россия ответит в случае, если Дания заблокирует российские танкеры с нефтью.
«Будем следить за развитием событий и, если потребуется, ответим взаимностью. Датские компании сильно расстроятся, если мы начнем ограничивать там, где сможем», — прокомментировал ситуацию в беседе с NEWS.ru Ананских.
Парламентарий добавил, что даже если дания и решится на подобный поступок, то это не станет глобальной проблемой для транспортировки российской нефти. Он пояснил, что сейчас мировое влияние Дании является достаточно слабым, а её воды — весьма ограниченными.
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