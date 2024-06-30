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Публичное высказывание члена Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Томаса Крюгера о том, что спецслужбы США пытались воспрепятствовать завершению строительства «Северного потока – 2», в очередной раз доказывают причастность Вашингтона к подрыву газопровода.
Об этом в разговоре с «Известиями» заявил 30 июня депутат немецкого парламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре. Он отметил, что неправительственные организации (НПО) только делали вид, что занимаются вопросами экологии и сохранения окружающей среды, а на самом деле вели активную работу по срыву поставок российского газа.
По словам немецкого парламентария, благодаря этой ситуации полностью сошёлся пазл, доказывающий причастность США к подрыву газопровода, и эти доказательства являются неоспоримыми. Котре считает, что через несколько лет будет окончательно подтверждена вина тех, кто на самом деле в ответе за теракты на «Северных потоках», но к тому моменту на повестке дня будут совсем другие вопросы.
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