В Германии призвали восстановить газопровод «Северный поток»

Фото: iStock/MikeMareen
Глава немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла призвал власти страны восстановить и снова ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток». С таким обращением он выступил на пресс-конференции в Берлине.
Говоря о восстановлении газопровода, он подчеркнул, что такая экономическая инфраструктура должна работать на благо развития Германии.
Ранее газета «Коммерсант» писала, что ремонт трубопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» обойдется в 1,3 миллиарда долларов. В эту сумму входят расходы на удаление воды из труб, их стабилизацию и ремонт, а также восполнение утраченных запасов газа.
Подчеркнём, что предварительным условием для начала восстановительных работ должны стать высокая стоимость газа и гарантированный спрос на него на соответствующем рынке сбыта.
Читайте также:
Генпрокуратура ФРГ рассказала о своих планах по «Северным потокам»
FT: оператор «Северного потока» подал иск на €400 млн к страховщикам
Строительство «Северного потока — 2» могло раскрыть тайны НАТО
Ранее газета «Коммерсант» писала, что ремонт трубопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» обойдется в 1,3 миллиарда долларов. В эту сумму входят расходы на удаление воды из труб, их стабилизацию и ремонт, а также восполнение утраченных запасов газа.
Читайте также:
Генпрокуратура ФРГ рассказала о своих планах по «Северным потокам»
FT: оператор «Северного потока» подал иск на €400 млн к страховщикам
Строительство «Северного потока — 2» могло раскрыть тайны НАТО
Анастасия Чинкова