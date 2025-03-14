Депутат Европарламента Блага: перемирие должно предусматривать требования РФ

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Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага заявил, что условия перемирия между РФ и Украиной должны предусматривать требования российской стороны. Об этом политик написал в своем telegram—канале.
«С [заключением] перемирия должен быть связан и вопрос [о дальнейшем подписании] мирного соглашения, которое учитывало бы российские требования», — пишет депутат.
Свою позицию Блага объясни тем, что на сегодняшний день Россия побеждает в военном конфликте. В связи с этим он отметил, что нормального перемирия не будет без переговоров о нем с Москвой. Исходя из сложившейся ситуации, только РФ может ставить условия по урегулированию конфликта. К тому же Блага подержал позицию РФ по заключению перемирия на Украине.
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