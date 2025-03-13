Стало известно, на какой ответ РФ о перемирии надеется Зеленский

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский согласился на предложенное США 30-дневное прекращение огня в надежде на то, что Россия на это не пойдет. Так считает политолог, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, его слова приводит «Лента.ру».
«Он (Зеленский – ред.) надеется, что Россия жестко отвергнет предложение о перемирии. В таком случае Дональд Трамп может быть вынужден вернуться к стратегии администрации Джо Байдена», — считает Суслов.
По его словам, в таком случае, США продолжат поставлять Украине вооружение. Также эксперт считает, что Штаты могут вновь объединиться с со странами ЕС и Украиной.
Суслов выразил уверенность в том, что именно на это сейчас и рассчитывает киевский режим.
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