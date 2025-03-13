Путин может встретиться со спецпосланником Трампа вечером 13 марта

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Президент России Владимир Путин может провести переговоры со спецпосланником Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом в Кремле 13 марта. Это произойдёт сразу после встречи с Александром Лукашенко.
Об этом информирует «Коммерсант», ссылаясь на собственные источники. В публикации указано, что встреча с Уиткоффом пройдет в первом корпусе Кремля вечером 13 марта. Самолет спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа прибыл в Москву, он приземлился в международном аэропорту «Внуково».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял ранее, что Кремль дополнительно сообщит, если Путин решит лично принять Уиткоффа. Он также отметил, что на 13 марта «запланированы определенные контакты».
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял ранее, что Кремль дополнительно сообщит, если Путин решит лично принять Уиткоффа. Он также отметил, что на 13 марта «запланированы определенные контакты».
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Александр Бойцов