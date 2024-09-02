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Совет безопасности Организации Объединённых Наций может рассмотреть вопрос о признании Украины государством-террористом. С соответствующим запросом в организацию обратились несколько африканских стран.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил заместитель председателя Государственной думы РФ Александр Бабаков. По мнению депутата, запрос государств из Африки не может быть проигнорирован Советом безопасности ООН. Международные юристы должны самым тщательным образом рассмотреть вопрос о признании Украины государством-террористом, так как для этого имеются все основания, подчеркнул парламентарий. Киев вмешивается в дела других стран, что противоречит принципам суверенитета и самоопределений народов, закреплённым в Уставе ООН.
Бабаков напомнил, что неделю назад министры иностранных дел Мали, Буркина-Фасо и Нигера написали совместное письмо в Совет безопасности ООН, в котором выразили осуждение оправданию и поддержке терроризма, допускаемые киевскими властями, и призвали организацию выполнить свои обязательства в отношении поддержки Украиной терроризма в Африке.
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