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Политолог Андрей Кортунов высказал мнение о том, что Нигер и Мали отказались от Украины из-за поддержки последней радикалов.
«Если говорить о поддержке Украиной туарегов, эти действия Киева вызывают наибольшую обеспокоенность в странах, на территории которых туареги ведут сепаратистскую деятельность. На юге они выходят на Мали, Буркина-Фасо, а на севере — Чад, Ливию, возможно, Алжир. Это не означает, что все эти страны разорвут отношения с Украиной, но у них есть основания для обеспокоенности из-за усиления радикальных группировок туарегов», — объяснил в беседе с NEWS.ru Кортунов.Ранее российский дипломат Мария Захарова заявляла, что боевики ВСУ не могут победить Россию на поле боя, поэтому Украина открыла «второй фронт» в Африке, «поддерживая террористические группировки в дружественных Москве государствах континента».
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