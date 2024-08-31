РФ потребовала от ООН осуждения удара по Белгороду

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Осуждения удара по Белгороду потребовала от ООН Россия, сообщает российская миссия при организации.
«Требуем от Секретариата ООН и других профильных международных организаций недвусмысленно осудить этот варварский акт, избегая своих малодушных общих формулировок», — сказано в сообщении постпредства в Telegram.В миссии РФ пообещали и далее привлекать внимание международных организаций ко всем кровопролитиям, которые совершает киевский режим.
Боевики ВСУ ударили по Белгороду накануне в пятницу, 30 августа, 46 человек пострадали, пятеро погибли. Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, противник вел огонь из ракетных систем залпового огня Vampire.
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