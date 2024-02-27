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Группа стран Североатлантического альянса решила устроить заговор. Это необходимо им для того, чтобы придать видимость легальности своего присутствия на Украине.
Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил депутат Государственной думы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Он напомнил недавнее заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что ряд стран НАТО и Евросоюза задумывается о том, чтобы на основе договорённостей направить своих военных на Украину. Глава словацкого правительства считает, что это повлечёт за собой дополнительные угрозы для всеобщей безопасности.
По словам парламентария, то, о чём говорил словацкий премьер, — это заговор ряда стран, входящих в Североатлантический блок, с целью придать видимость законности и легитимности своему военному присутствию на Украине. Сам Фицо участвовать в этих опасных играх не хочет, сказал депутат. Белик считает, что руководитель правительства Словакии относится к числу немногих европейских лидеров, которые готовы бороться за интересы своей страны, даже в случае, когда рискуют своей политической карьерой.
О возможности отправки на Украину войск западных стран также говорил Эммануэль Макрон. По словам французского президента, общее решение по этому вопросу пока не выработано.
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«В словах Фицо нет ничего нового. Военнослужащие НАТО и так находятся на Украине, но пока только в статусе наёмников», — объяснил Белик.
О возможности отправки на Украину войск западных стран также говорил Эммануэль Макрон. По словам французского президента, общее решение по этому вопросу пока не выработано.
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Александр Бойцов