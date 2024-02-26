Фицо: некоторые страны ЕС и НАТО могут направить своих военных на Украину

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Некоторые страны НАТО и Евросоюза могут отправить своих военных на Украину. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам заседания правительства и Совбеза республики.
По его словам, состоявшаяся встреча стала подтверждением того, что стратегия Запада на Украине не сработала.
По его словам, если подобное решение и будет принято, то оно не приведет к уступкам со стороны России, а только приведет к эскалации конфликта. Однако он отметил, что Словакия не может повлиять на заключение соглашений с Украиной другими странами, но настаивает на том, что поставленной цели таким путем не добиться.
Ранее Фицо заявил, что весьма наивно было бы полагать, что Россия отдаст освобождённые в ходе спецоперации территории и Крымский полуостров. Премьер-министр подчеркнул, что считает необходимым отправлять на Украину только гуманитарную помощь, но никак не военную.
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«Но я хочу быть конструктивно подготовлен, несмотря на то, что от тем, о которых мы говорили, идет мороз по коже. Из этих тезисов следует, что группа стран НАТО и ЕС обдумывают (вариант — ред.), что на базе двусторонних соглашений отправят на Украину своих военных», — заявил Фицо.
Ранее Фицо заявил, что весьма наивно было бы полагать, что Россия отдаст освобождённые в ходе спецоперации территории и Крымский полуостров. Премьер-министр подчеркнул, что считает необходимым отправлять на Украину только гуманитарную помощь, но никак не военную.
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Элина Позднякова