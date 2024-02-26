«Потеряем многое»: Зеленский заявил, что Украина падёт без помощи США

Без помощи Соединённых Штатов Украина потеряет многое, заявил президент Владимир Зеленский в интервью для NBC.
«Мы потеряем много людей, территории», — заявил глава Украины.
Так Зеленский ответил на вопрос журналиста о том, справится ли Киев без помощи своего главного союзника — Соединённых Штатов Америки. Президент Украины также заявил, что очень надеется на желание Вашингтона помочь Киеву, а не ослабить своего противника в лице Москвы при помощи конфликта на Украине.
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Евгения Парфентьева