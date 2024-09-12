Депутат ГД Ивлев назвал ВСУ пиратами за попытку захватить установку «Крым-2»

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В Черном море появились фашиствующие пираты. Об этом заявил депутат ГД от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, пишет РИА Новости.
Так Ивлев прокомментировал попытку Вооруженных сил Украины захватить российскую буровую установку «Крым-2» в Черном море.
Депутат рассказал, что военные ВС России дали противнику достойный отпор. По его словам, боевики бежали в панике, оставив своих раненых и тонущих бойцов.
Ранее сообщалось, что российские военные сорвали попытку боевиков ВСУ по захвату в Черноморье самоподъемной буровой установки «Крым-2». В МО РФ уточнили, что противник направил морских десантников на 14 катерах США Willard Sea Force. В ходе боя были потоплены 8 морских катеров и уничтожены до 80 боевиков ВСУ.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«В Черном море появились фашиствующие пираты, вооруженные современным оружием НАТО на американских быстроходных военных катерах Willard Sea Force с трезубцем на борту», — отметил он.
Депутат рассказал, что военные ВС России дали противнику достойный отпор. По его словам, боевики бежали в панике, оставив своих раненых и тонущих бойцов.
Ранее сообщалось, что российские военные сорвали попытку боевиков ВСУ по захвату в Черноморье самоподъемной буровой установки «Крым-2». В МО РФ уточнили, что противник направил морских десантников на 14 катерах США Willard Sea Force. В ходе боя были потоплены 8 морских катеров и уничтожены до 80 боевиков ВСУ.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова