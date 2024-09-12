Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что власти Вашингтона довольны гибелью славян на обеих сторонах украинского конфликта. По его словам, в Белом доме осведомлены о происходящем на поле боя, но сохраняют удовлетворение от потерь, так как это способствует их интересам.