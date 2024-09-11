Рябков: разрешение ВСУ бить оружием Запада вглубь России приведет к эскалации

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Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил, что разрешение ВСУ бить дальнобойным оружием вглубь РФ, приведет к эскалации. Об этом информирует ТАСС.
«Разрешение ВСУ бить вглубь России дальнобойным оружием — это еще один возможный шаг к опасной эскалации со стороны США», — пояснил он.
Рябков отметил, что Соединенные Штаты Америки полностью контролируют правительство Украины. По его словам, Киев не может сделать ни единого шага без поддержки Вашингтона и других западных союзников. Он отметил, что США в вопросе украинского конфликта подобрались к пропасти, что может плохо для них закончиться.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден подтвердил, что в американской администрации ведутся обсуждения о предоставлении Украине разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин 11 сентября заявил, что Россия ответит на поставки Киеву дальнобойных ракет более мощным и разрушительным оружием.
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