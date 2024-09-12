В Киеве и Хмельницкой области в районе аэродрома ВСУ прогремели взрывы

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В Киеве и Хмельницкой области возле аэродрома Вооруженных сил Украины прогремели взрывы. Об этом информирует издание «Телеграф» в своем Telegram-канале.
«Немало взрывов ночью слышал Киев и область… Староконстантинов Хмельницкой области информировали о многочисленных взрывах в области», — отмечается в сообщении.
Помимо этого, сообщается, что в Киеве и Киевской области работала противовоздушная оборона. По данным канала, взрывы ночью также были слышны в Полтавской, Днепропетровской, Винницкой и Одесской областях.
Военные ВС РФ регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. По словам президента России Владимира Путина, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в РФ.
Ранее сообщалось, что группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова