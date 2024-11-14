Депутат ГД Свинцов после визита к тарологу предложил запретить рекламу гадания

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Депутат Государственной думы Андрей Свинцов после гадания на картах таро предложил запретить эту услугу на законодательном уровне. Речь идёт о законопроекте, согласно которому будет запрещена реклама услуг тарологов.
Парламентарий рассказал, что в порядке эксперимента лично сходил на эфир с участием таролога, где женщина гадала ему на картах. Об этом сообщает «Парламентская газета». По словам депутата, женщина уверила его, что сможет предсказать всё, что с ним произойдёт в ближайшие три месяца.
Он посетовал, что в России бум на гадания и пророчества «достиг уровня массового психоза» и продолжает набирать обороты. Депутат предложил приравнять гадание к мошенничеству, законодательно запретить его рекламу, а также блокировать те ресурсы, которые будут предлагать предсказания будущего за деньги.
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«По тому, что и как она говорила, было видно, что все это полная ерунда», — сказал Свинцов.
Он посетовал, что в России бум на гадания и пророчества «достиг уровня массового психоза» и продолжает набирать обороты. Депутат предложил приравнять гадание к мошенничеству, законодательно запретить его рекламу, а также блокировать те ресурсы, которые будут предлагать предсказания будущего за деньги.
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Александр Бойцов