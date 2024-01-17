Депутат Шонус напомнил США, что Крым является частью ядерной державы

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Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус заявил, что Вашингтону в своих планах и угрозах стоит учитывать, что Крым— это часть ядерной державы. Об этом сообщает РИА Новости.
Парламентарий подчеркнул, что такие заявления на счет полуострова являются не более чем попыткой прикрыть проваленное контрнаступление ВСУ и оправдать перед гражданами Украины денежные средства, потраченные на вооружения и военную помощь. Шонус добавил, что все западные высказывания по поводу Крыма — это бесполезная попытка воздействия на россиян.
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