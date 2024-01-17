Макрон сделал дерзкое заявление о России

Фото: сайт Кремля
Президент Франции Эммануэль Макрон резко высказался о России на пресс-конференции. Об этом сообщает Le Figaro.
Граждане Франции раскритиковали президентское заявление. В комментариях к материалу французы призвали Макрона стремиться к миру на Украине, а не к разжиганию конфликта, и перестать финансировать киевский режим.
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