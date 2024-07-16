Депутата Рады Безуглую внесли в базу «Миротворца» за критику командования ВСУ

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Депутата Верховной рады Марьяну Безуглую, которая неоднократно критиковала руководство Вооруженных сил Украины, внесли в базу сайта «Миротворец». Об этом пишет РИА Новости.
Сайт известен скандальными публикациями. На нем публикуются личные данные людей, которых создатели ресурса считают врагами страны. Сообщается, что депутата обвиняют в дискредитации украинской армии. Данные о ней были внесены 15 июля.
Ранее Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский согласен на прекращение огня. По информации парламентария, он не верит в победу ВСУ и убеждён, что Киев не сможет победить Москву. Помимо этого, она обвинила министра обороны Украины Рустема Умерова в том, что он не контролирует происходящее в ВСУ. Безуглая часто выступала с критикой руководства Вооруженных сил Украины.
На сайте «Миротворца» говорится, что постоянная деятельность Безуглой против руководства Вооруженных сил Украины имеет выраженные признаки спланированной информационной компании. Целью является деморализация личного состава ВСУ, снижение уровня доверия граждан Украины к своим вооруженным силам, а также дискредитация высшего командного состава Вооруженных сил Украины.
Ранее сообщалось, что певицу Эден Голан, которая представила Израиль на «Евровидение-2024», внесли в базу «Миротворец». На сайте утверждают, что она «сознательно нарушила» границу Украины, а также занималась «незаконной коммерческой деятельностью» и участвовала в «антиукраинских мероприятиях».
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Ранее Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский согласен на прекращение огня. По информации парламентария, он не верит в победу ВСУ и убеждён, что Киев не сможет победить Москву. Помимо этого, она обвинила министра обороны Украины Рустема Умерова в том, что он не контролирует происходящее в ВСУ. Безуглая часто выступала с критикой руководства Вооруженных сил Украины.
На сайте «Миротворца» говорится, что постоянная деятельность Безуглой против руководства Вооруженных сил Украины имеет выраженные признаки спланированной информационной компании. Целью является деморализация личного состава ВСУ, снижение уровня доверия граждан Украины к своим вооруженным силам, а также дискредитация высшего командного состава Вооруженных сил Украины.
Ранее сообщалось, что певицу Эден Голан, которая представила Израиль на «Евровидение-2024», внесли в базу «Миротворец». На сайте утверждают, что она «сознательно нарушила» границу Украины, а также занималась «незаконной коммерческой деятельностью» и участвовала в «антиукраинских мероприятиях».
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Дарья Осипова