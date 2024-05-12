Украина внесла участницу «Евровидения» в базу «Миротворец»

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Певицу Эден Голан, которая представила Израиль на «Евровидение-2024», внесли в базу «Миротворец», об этом сообщает УНИАН.
Как пишет агентство, в базе появилась карточка с фотографией и датой рождения израильской певицы.
На сайте «Миротворец» утверждают, что Голан «сознательно нарушила» границу Украины, а также занималась «незаконной коммерческой деятельностью» и участвовала в «антиукраинских мероприятиях».
Далее уточняется, что в 2016 году Голан приняла участие в «Новой волне» в Крыму.
Финал «Евровидения-2024» состоялся 11 мая в шведском городе Мальмё. Представители России в конкурсе участие не принимали.
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На сайте «Миротворец» утверждают, что Голан «сознательно нарушила» границу Украины, а также занималась «незаконной коммерческой деятельностью» и участвовала в «антиукраинских мероприятиях».
Далее уточняется, что в 2016 году Голан приняла участие в «Новой волне» в Крыму.
Финал «Евровидения-2024» состоялся 11 мая в шведском городе Мальмё. Представители России в конкурсе участие не принимали.
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Евгения Парфентьева