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Депутаты парламента Грузии подрались во время обсуждения закона об иноагентах

15 апреля 2024, 15:05
Фото: istockphoto/Denis Kabanov

Фото: istockphoto/Denis Kabanov

Депутат грузинского парламента от оппозиционной партии «Граждане» Александр Элисашвили сошёлся в рукопашной с исполнительным секретарем правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», лидером парламентского большинства Мамукой Мдинарадзе.


Стычка произошла во время обсуждения законопроекта об иноагентах. Депутатскую свару с рукоприкладством можно было наблюдать в прямом эфире — трансляция велась на сайте законодательного органа. Мдинарадзе во время заседания комитета по юридическим вопросам, который рассматривал законопроект в первом чтении, отвечал на вопросы депутатов. Внезапно к трибуне подбежал Элисашвили и отвесил ему мощную оплеуху. К потасовке подключились и другие парламентарии. Приставы удалили Элисашвили из зала заседаний, а само обсуждение пришлось прервать.

Правящая партия Грузии повторно вынесла на рассмотрение парламента законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Против него выступает оппозиция, президент Саломе Зурабишвили и дипломатический корпус, в том числе посольство США и представительство ЕС. Год назад подобная инициатива привела к массовым протестам, что побудило власти отозвать законопроект.

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Экс-сенатор США Блэк назвал истинную позицию Ирана
Экс-сенатор США Блэк: Иран лишь обороняется
15 апреля 2024, 15:24

Фото: iStock/Rainer Puster

Американский экс-сенатор от штата Вирджиния полковник Ричард Блэк высказал мнение о том, что в конфликте на Ближнем Востоке Иран занимает оборонительную позицию.
«Иран предупреждал заранее про дроны — явно Иран не хочет быть инициатором войны, но люди видят в Иране агрессора и страну под диктатурой. Всё не так просто: Иран лишь обороняется. У них нет военных целей в отличие от Израиля», — прокомментировал в беседе с RT Блэк.

А политический обозреватель Андрей Перла предположил, что конфликт Израиля и Ирана продолжится, однако положение первого будет слабее.

«Израиль не спас «железный купол». Израиль спасли истребители США и Англии и ПВО Иордании. То есть Израиль сам по себе сдержать эту атаку не мог. Это означает, что все попытки Израиля быть самостоятельной силой отныне будут вызывать только смех. Это не сила, а просто марионетка США», — приводит «Царьград» комментарий Перлы.

Ранее лидеры стран «Большой семёрки» (G7) пришли к соглашению, что в частном порядке обратятся к Израилю не предпринимать шагов к эскалации в ответ на массированную воздушную атаку Ирана.

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#иран
#пво
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Эксперт РАН Ананьева объяснила, к чему приведет высылка мигрантов из Британии
15 апреля 2024, 15:09

Фото: iStock/Igor Zubkov

Британский МИД вступил в переговоры с представителями Армении, Кот-д'Ивуара, Коста-Рики и Ботсваны о заключении соглашения о высылке туда беженцев на время рассмотрения их прошений об убежище, сообщает газета Times.
Руководитель Центра Британских исследований института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с «Радио 1» рассказала, почему выбраны именно эти страны и в чём их возможная выгода.

«Выгода для этих стран очень простая: Британия будет перечислять им деньги на содержание этих нелегалов. А почему именно эти страны, потому что маленькие и бедные», — объяснила эксперт.
Также специалист добавила, что ни о какой гарантии безопасности со стороны Британии речи нет.

«А что Британия может предоставить? Первоначально эта была затея с Руандой, было подписано соглашение. Руанда должна была предоставить жилье, где они будут сидеть в этих лагерях и заполнять документы на убежище в Британии, будут дожидаться своей участи в стране, которая их приняла. Но в самой Британии споры о том, что такое положение нарушает Европейскую конвенцию о правах человека, потому что, согласно этой конвенции, куда ступила нога беженца — в этой стране он и должен ожидать решения о предоставлении убежища», — сказала Елена Ананьева.

Напомним, что первый авиарейс из Великобритании с подлежащими депортации в Руанду нелегальными мигрантами был отменен, потому что такое решение противоречило положениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Именно поэтому, в самой Британии, по заключению собеседницы, влиятельная группа депутатов настаивает на том, чтобы Британия вышла из Европейской конвенции по правам человека.

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Британия не решится конфисковать активы России
Politico: Великобритания не решится конфисковать замороженные активы РФ
15 апреля 2024, 14:46

Фото: iStock/nevenmn

Британия, вероятно, не примет решение о конфискации замороженных активов РФ и собственности российских граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейское издание газеты Politico.
Власти Великобритании никогда не публиковали официальных данных об объемах российских активов в стране. Эксперты утверждают, что сейчас заморожены отдельные активы на сумму 18 миллиардов фунтов стерлингов, а замороженные активы ЦБ РФ в Великобритании составляют около 26 миллиардов фунтов стерлингов. Их окончательная конфискация может иметь серьезные юридические последствия.

По словам специалиста по санкционным вопросам юридической консалтинговой фирмы Peters & Peters Анны Брэдшоу, правительство Великобритании не решится на построение нового правового порядка.

По ее мнению, государства, которые захватывают частные активы, рискуют «начать переписывать законы» и нарушать «право на справедливое судебное разбирательство». Подобные действия могут подорвать доверие к финансовым институтам Великобритании. Это плохо скажется на инвестиционной привлекательности страны.

«Любая страна, подписавшая Европейскую конвенцию по правам человека, столкнется с серьезными трудностями при конфискации чьей-либо частной собственности. Даже если будет изъята лишь чистая прибыль от замороженных активов, а не сами активы, судебный процесс растянется на годы, если не на десятилетия», — пояснил изданию юрист по вопросам санкций ведущей британской юридической консалтинговой фирмы Macfarlanes Фрэнсис Бонд.
Отмечается, что Запад может использовать замороженные активы РФ в ходе будущих мирных переговоров по украинскому вопросу.

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«Разрушит экономику Украины»: в Верховной Раде назвали последствия закона о мобилизации
Депутат Рады Дмитрий Разумков: закон о мобилизации уничтожит экономику Украины
15 апреля 2024, 14:39

Фото: iStock/Olena_Z

Принятый парламентом Украины закон о мобилизации разрушит экономику страны. Об этом заявил депутат Верховной Рады и бывший спикер парламента Дмитрий Разумков в своем телеграм-канале.
По его мнению, к разрушающим для экономики Украины последствиям закон приведет потому, что работодатели будут обязаны обеспечивать мобилизацию.

«Этот закон уничтожает экономику, потому что обязывает работодателей обеспечивать мобилизацию. Он уничтожает финансовую систему, потому что еще до его принятия украинцы за месяц вывели со счетов более 27 миллиардов гривен», — заявил парламентарий.
Он также обратил внимание на то, что новый закон не предусматривает ротации и мобилизации военных. Кроме того, вводится пункт о блокировании консульских услуг тем, кто не встал на военный учет. По словам Разумкова, это закончится тем, что граждане Украины после окончания конфликта не будут возвращаться в страну и останутся за границей.

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#учёт
#мобилизация
#всу
#украина
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Депутат Говырин: Поток мигрантов из Британии может полностью разрушить Армению
15 апреля 2024, 14:34

Фото: istockphoto/irgit

Правоохранительные органы и власти Армении не смогут справиться с потоком мигрантов из Великобритании. Такой наплыв переселенцев может привести к полному разрушению страны.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил депутат Государственной думы РФ Алексей Говырин. Ранее британская газета Times со ссылкой на информацию, появившуюся из-за утечки секретных документов, сообщила, что МИД Британии вступил в переговоры с представителями Армении, Кот-д'Ивуара, Коста-Рики и Ботсваны. Британские власти хотят заключить с этими странами договор, аналогичный тому, что действует с Руандой, согласно которому беженцы высылаются туда на время рассмотрения их прошений об убежище.

Российский парламентарий считает, что этот поток нелегалов, который хлынет на территорию Армении, способен разрушить такую слабую страну. По мнению Говырина, Никол Пашинян может пойти на такое соглашение ради того, чтобы сфотографироваться с британским премьером Риши Сунаком, который, по словам депутата, благополучно отбудет в отставку, оставив после себя кучу проблем, причём не только британцам.

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#великобритания
#мигранты
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В Кремле отреагировали на запрет ввоза алюминия, меди и никеля из России
Песков назвал запрет ввоза алюминия, меди и никеля обоюдоострым оружием
15 апреля 2024, 14:11

Фото: сайт Кремля

Новые антироссийские санкции со стороны Вашингтона и Лондона, включающие запрет на ввоз алюминия, меди и никеля, нанесут ущерб тем, кто их вводит, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
По его словам, Кремль считает такие санкции абсолютно незаконными и рассматривает их как обоюдоострое оружие, которое повредит интересам их инициаторов.

Песков также отметил, что в результате введения санкций произошла дестабилизация цен на эти металлы. Например, цена фьючерса на алюминий выросла на 5,44% до 2616 долларов за тонну, достигнув максимума с июня 2022 года в 2725 долларов.

В пятницу, 12 апреля, американское Министерство финансов объявило о запрете на ввоз в страну алюминия, меди и никеля из России. К ограничениям также присоединилась Великобритания.

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В МИД РФ рассказали, как членство Швеции и Финляндии отразится на НАТО
Грушко: Прием Финляндии и Швеции в НАТО повысит амбиции альянса на Севере
15 апреля 2024, 13:36

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко отметил, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО увеличит интересы альянса в Северной части Арктического региона.
По его словам, это приведет к увеличению амбиций блока в Арктике и будет сопровождаться созданием «дополнительных возможностей», размещением «дополнительных сил и средств на территории этих стран, уплотнением учений» и формированием командно-штабных связей.

Ранее старший аналитик Института Гудзона Лиселотт Одгаард отметила в статье для Foreign Policy, что у стран НАТО недостаточно ресурсов для противостояния России в Арктике даже после расширения Североатлантического блока на север.

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#финляндия
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Представитель главы СБУ Малюка обжаловал решение о его заочном аресте
15 апреля 2024, 13:21

Фото: iStock/simpson

Представитель главы СБУ Василия Малюка, обвиняемого в совершении теракта, обжаловал решение Басманного суда Москвы о его заочном аресте, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Отмечается, что дата судебного заседания в апелляционной инстанции Мосгорсуда пока не назначена.

Напомним, что в отношении Милюка в РФ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Глава СБУ был арестован заочно в марте этого года. Россия потребовала от Украины арестовать главу СБУ, который признал организацию Киевом подрыва Крымского моста.

Уточняется, что срок ареста Малюка исчисляется с момента его экстрадиции на территорию РФ или с момента его задержания на территории РФ. Сейчас глава украинской Службы безопасности находится в федеральном и межгосударственном розыске.

26 марта глава СБУ Василий Малюк неофициально признал причастность своего ведомства к покушениям на военкора Владлена Татарского, писателя Захара Прилепина, бывшего народного депутата Украины Илью Киву и генпрокурора Луганской Народной Республики Сергея Горенко.

Ранее в МИД РФ сообщили, что украинские теракты в России не будут иметь срока давности.

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#розыск
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В Госдуме оценили возможность обмена пленными с Украиной в формате «всех на всех»
Депутат Саралиев: обмен всех российских на всех украинских пленных неравноценен
15 апреля 2024, 13:12

Фото: istock / Diy13

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев оценил инициативу украинской стороны об обмене военнопленными по формуле «всех на всех», отметив, что такой обмен будет неравноценным. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
По словам парламентария, в российском плену находится больше украинских военных, чем российских на Украине, поэтому обмен не получится равным.

При этом Саралиев позитивно оценил желание украинской стороны провести обмен и в свою очередь предложил другую схему — всех российских пленных обменять на такое же число украинских.

Он также сообщил, что Россия готова на сегодняшний день передать Киеву не менее 500 военнопленных.

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