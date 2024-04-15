Депутаты парламента Грузии подрались во время обсуждения закона об иноагентах

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Депутат грузинского парламента от оппозиционной партии «Граждане» Александр Элисашвили сошёлся в рукопашной с исполнительным секретарем правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», лидером парламентского большинства Мамукой Мдинарадзе.
Стычка произошла во время обсуждения законопроекта об иноагентах. Депутатскую свару с рукоприкладством можно было наблюдать в прямом эфире — трансляция велась на сайте законодательного органа. Мдинарадзе во время заседания комитета по юридическим вопросам, который рассматривал законопроект в первом чтении, отвечал на вопросы депутатов. Внезапно к трибуне подбежал Элисашвили и отвесил ему мощную оплеуху. К потасовке подключились и другие парламентарии. Приставы удалили Элисашвили из зала заседаний, а само обсуждение пришлось прервать.
Правящая партия Грузии повторно вынесла на рассмотрение парламента законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Против него выступает оппозиция, президент Саломе Зурабишвили и дипломатический корпус, в том числе посольство США и представительство ЕС. Год назад подобная инициатива привела к массовым протестам, что побудило власти отозвать законопроект.
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