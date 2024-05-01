Депутаты подрались в парламенте Грузии из-за закона об иноагентах

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Закон об иностранных агентах спровоцировал массовую потасовку в парламенте Грузии.
Об этом пишет Telegram-канал NEWSGEORGIA. Перед началом заседания в парламенте страны, где должны были обсудить проект закона об иноагентах, произошла драка. Конфликт разгорелся между депутатами от оппозиции и правящего большинства.
Как пишет ТАСС, ссылаясь на телеканал «Мтавари Архи», перепалка началась с обвинения со стороны оппозиции в адрес правящей партии по поводу действий спецназа. Из-за них, по данным оппозиции, пострадал глава политического объединения «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили.
Как отмечается в материале, эти обвинения вызвали у представителей «Грузинской мечты», поддержавших силовые ведомства, недовольство. В результате словесный конфликт перерос в драку.
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Как пишет ТАСС, ссылаясь на телеканал «Мтавари Архи», перепалка началась с обвинения со стороны оппозиции в адрес правящей партии по поводу действий спецназа. Из-за них, по данным оппозиции, пострадал глава политического объединения «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили.
Как отмечается в материале, эти обвинения вызвали у представителей «Грузинской мечты», поддержавших силовые ведомства, недовольство. В результате словесный конфликт перерос в драку.
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Алёна Самарева