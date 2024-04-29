Комитет парламента Грузии во втором чтении поддержал законопроект об иноагентах

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Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии поддержал во втором чтении законопроект об иностранных агентах. Заседание комитета в прямом эфире транслировалось на сайте ведомства.
Отмечается, что между представителями правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» и оппозиции прошли острые дебаты, в ходе которых между депутатом парламента от оппозиции Хатией Деканоидзе и провластным депутатом Гурамом Мачарашвили произошла необольшая стычка.
Ранее сообщалось, что в первом чтении 83 грузинских парламентария проголосовали за принятие данного законопроекта.
Напомним, в начале апреля, исполнительный секретарь правящей партии Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе анонсировал повторное рассмотрение правительством закона об иноагентах. Он подчеркнул, что аналогичные меры имеются в законодательствах США, Израиля и Австралии. После в Тбилиси начались акции протеста из-за этого закона. По словам протестующих, такая мера не даст Грузии возможность присоединиться к Европейскому союзу.
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Парламент Грузии на фоне протестов принял в первом чтении законопроект об иноагентах
В Грузии проходят акции протеста из-за закона об иноагентах
Ранее сообщалось, что в первом чтении 83 грузинских парламентария проголосовали за принятие данного законопроекта.
Напомним, в начале апреля, исполнительный секретарь правящей партии Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе анонсировал повторное рассмотрение правительством закона об иноагентах. Он подчеркнул, что аналогичные меры имеются в законодательствах США, Израиля и Австралии. После в Тбилиси начались акции протеста из-за этого закона. По словам протестующих, такая мера не даст Грузии возможность присоединиться к Европейскому союзу.
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Парламент Грузии на фоне протестов принял в первом чтении законопроект об иноагентах
В Грузии проходят акции протеста из-за закона об иноагентах
Екатерина Коршунова