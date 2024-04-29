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Комитет парламента Грузии во втором чтении поддержал законопроект об иноагентах

29 апреля 2024, 18:21
Фото: iStock/Denis Kabanov

Фото: iStock/Denis Kabanov

Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии поддержал во втором чтении законопроект об иностранных агентах. Заседание комитета в прямом эфире транслировалось на сайте ведомства.
Отмечается, что между представителями правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» и оппозиции прошли острые дебаты, в ходе которых между депутатом парламента от оппозиции Хатией Деканоидзе и провластным депутатом Гурамом Мачарашвили произошла необольшая стычка.

Ранее сообщалось, что в первом чтении 83 ​грузинских парламентария ​проголосовали за принятие данного законопроекта.



Напомним, в начале апреля, исполнительный секретарь правящей партии Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе анонсировал повторное рассмотрение правительством закона об иноагентах. Он подчеркнул, что аналогичные меры имеются в законодательствах США, Израиля и Австралии. После в Тбилиси начались акции протеста из-за этого закона. По словам протестующих, такая мера не даст Грузии возможность присоединиться к Европейскому союзу.

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#грузия
#законопроект
#меры
#акции
#иностранный агент
Зеленский считал «фигнёй» риски на посту президента
Луценко: Зеленский считал «фигнёй» риски на посту президента
29 апреля 2024, 19:15

Президент Украины Владимир Зеленский ранее считал «фигнёй» риски, с которыми на посту президента может справиться только профессионал. Об этом заявил экс-генпрокурор страны Юрий Луценко в эфире телеканала «Прямой».
«Он (Зеленский – ред.) говорил, что все это фигня. Я его спрашивал: как ты будешь общаться? С Путиным, с Меркель, с Трампом? Он действительно был уверен, что артистические данные и умение включить обаяшку решают всё», — рассказал Луценко.

Он отметил, что изначально понимал провал подобной стратегии Зеленского в отношениях с Россией. А сейчас такое поведение не помогает и в отношениях с европейскими странами.

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Зеленский сообщил о переговорах с США об объёмах поддержки на 10 лет вперёд
#сша
#данные
#зеленский
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Слуцкий назвал заявление Зеленского о десятилетней западной помощи «собственным пиаром»
Слуцкий: 10-летняя помощь США Украине затянет конфликт
29 апреля 2024, 19:13

Фото: сайт Кремля

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале прокомментировал переговоры Киева и Вашингтона об объёмах поддержки на 10 лет вперёд.
Политик привёл слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что переговоры велись о военной, финансовой и политической поддержки Киева на 10 лет, а также о совместном производстве вооружения.

По словам Слуцкого, подобные заявления звучат как «собственный пиар». В противном случае такие планы затянут конфликт и приведут к новому этапу конфронтации Запада и России.

Глава ЛДПР также подчеркнул, что последствия подобных решений осознают и в самих Соединённых Штатах. В частности, предприниматель Илон Маск назвал слова Зеленского «безумием» и «вечной войной».

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#леонид слуцкий
#владимир зеленский
#украина
#сша
#помощь
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В Литве призвали не давать России права вето на расширение НАТО
Глава МО Литвы Касчюнас: РФ не должна иметь право вето на расширение НАТО
29 апреля 2024, 18:46

Фото: iStock/Xavier Lejeune

Глава Минобороны Литвы Лауринас Касчюнас призвал не давать России права вето на расширение НАТО. Об этом заявил в ходе выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне.
Он подчеркнул, что вообще ни одно третье государство не должно иметь подобного блокирующего права.

Касчюнас указал на сложность вопроса о присоединении Украины к НАТО, но добавил, что Литва всегда будет выступать за членство Киева в Альянсе.

В заключение министр выразил надежду на то, что в рамках запланированного на июнь саммита НАТО в Вашингтоне Киев получит приглашение в объединение.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены Альянса как можно быстрее переходить от планов поддержки Украины к реальным поставкам вооружения.

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#нато
#россия
#литва
#право
#политика
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В Киеве объяснили решение отступить от соблюдения прав человека
Малюська назвал обычной практикой пересмотр Конвенции по правам человека
29 апреля 2024, 18:23

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Глава Минюста Украины Денис Малюська назвал нормальной практикой пересмотр Конвенции по правам человека и отказ от некоторых её положений. Такое заявление он сделал в своих соцсетях.
Министр подчеркнул, что аналогичное сообщение было направлено в Совет Европы ещё в 2022 году, сразу после введения военного положения. По его словам, отправка властями Украины таких заявлений осуществляется ещё с 2015 года.

Малюська подчеркнул, что подобные заявления направляют все государства, участвующие в военных конфликтах.

В апреле текущего года киевские власти вновь решили уточнить перечень существующих ограничений и приняли решение о его уменьшении, заключил глава Минюста.

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#украина
#права
#жители
#нарушение
#евросоюз
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Грузинский депутат ударила бутылкой оппонента при обсуждении закона об иноагентах
В Грузии депутат ударила бутылкой оппонента на заседании по закону об иноагентах
29 апреля 2024, 17:30

Фото: iStock/Diy13

Оппозиционный депутат парламента Грузии Хатия Деканоидзе ударила пластиковой бутылкой провластного политика Гурама Мачарашвили во время обсуждения законопроекта об иностранных агентах. Кадры столкновения в парламенте публикуют местные СМИ.
Инцидент произошёл во время заседания юридического комитета. Его председатель Анри Оханашвили удалил Деканоидзе из зала заседания, когда она продолжила говорить после выключения микрофона.

Когда оппозиционный депутат покидала зал, она прошла мимо Мачарашвили, который обвинил её в продаже родины при предыдущей власти. В ответ на эти слова Деканоидзе схватила пустую бутылку из-под воды и попыталась ударить политика по голове.

В итоге зал покинули ещё девять оппозиционных политиков, которые также попытались продолжить говорить после отключения микрофонов.

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#грузия
#политика
#закон
#иностранный агент
#парламент
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Кличко назвал серьёзным вызовом возвращение миллиона беженцев из Германии
29 апреля 2024, 17:18

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что вернуть из Германии миллион украинских граждан на родину станет «серьезным вызовом». Об этом он заявил в интервью медиагруппе Funke.
«Я хотел бы поблагодарить Германию, так как она приняла более миллиона беженцев с Украины. Для нас станет серьезным вызовом вернуть своих граждан по окончании войны», — сказал Кличко.

По его словам, для возвращения на Украину людям нужна мотивация. Для этого необходимо восстановить не только города, но и экономику страны, организовав новые рабочие места, хорошие зарплаты и высокий уровень жизни.

Ранее издание Zeit писало, что уровень заболевания туберкулезом в Германии вырос в 2023 году из-за притока беженцев с Украины и из других стран. Уточняется, что в Германии количество заболеваний туберкулёзом снижалось на протяжении нескольких лет, как раз до 2023 года.

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#заболевания
#беженцы
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Блинкен надеется, что Россия согласится на переговоры по Украине по Уставу ООН
29 апреля 2024, 17:14

Фото: iStock/Diy1

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что надеется на согласие России провести переговоры по Украине в соответствии с международным правом. Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде.
По его словам, власти США рассматривают проведение переговоров в соответствии с принципами, лежащими в основе международного сообщества и Устава ООН. В частности, речь идёт о суверенитете, территориальной целостности и независимости.

Блинкен заявил, что у НАТО никогда не было и не будет «замыслов» против России
Блинкен заявил, что у НАТО никогда не было и не будет «замыслов» против России

Если Россия подтвердит готовность к таким переговорам, то будет принята соответствующая резолюция.

Напомним, что 15-16 июня Швейцария проведёт мирную конференцию по Украине. При этом Россия на ней присутствовать не будет.

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#сша
#украина
#россия
#переговоры
#оон
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Назначено первое судебное заседание по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул
Первое заседание по делу Гуцул назначено на 30 апреля
29 апреля 2024, 17:03

Фото: iStock/Zolnierek

Первое судебное заседание по делу главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул состоится 30 апреля. По данным единого портала судебных инстанций Молдавии, заседание пройдёт в суде района Буюканы Кишинёва.
Отмечается, что политика обвиняют в незаконном спонсировании запрещённой в стране оппозиционной партии «Шор». Ей грозит штраф или лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определённые должности.

Ранее Гуцул заявила, что на неё оказывали давление молдавские власти и Антикоррупционная прокуратура страны. Там ей предложили в обмен на закрытие уголовного дела отказаться от должности и оклеветать коллег из оппозиционной партии «Шор». Гуцул отказалась, заявив, что не боится бездоказательных уголовных дел.

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#гагаузия
#суд
#евгения гуцул
#уголовное дело
#оппозиция
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Зеленский недоволен размером поступаемой от США помощи
Зеленский: Военная помощь от США уже начала поступать
29 апреля 2024, 16:20

Военная помощь от США уже начала поступать на Украину, об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на совместном с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом брифинге.
«Кое-что уже начало поступать, в деталях не буду говорить, что конкретно. К сожалению, пока не все для того, чтобы наполнить нашу армию и укомплектовать соответствующее количество бригад», — заявил Зеленский.

При этом, по словам украинского президента, последние шесть месяцев в страну поступали системы или детали от них благодаря деньгам, которые были выделены ранее в рамках соглашения безопасности.

Ранее стало известно, что Столтенберг находится в Киеве с необъявленным визитом. В данный момент он проводит совместную пресс-конференцию с Зеленским. Столтенберг отметил, что не ожидает договорённости о членстве Украины на летнем саммите НАТО в Вашингтоне.


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