На митинге в Тбилиси задержали бывшего госминистра Грузии

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Экс-госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алексий Петриашвили задержан полицией в административном порядке на митинге в Тбилиси против законопроекта об иноагентах. Об этом информирует пресс-служба МВД Грузии.
Отмечается, что Петриашвили был задержан в административном порядке за неподчинение сотрудникам правоохранительных органов и мелкое хулиганство. В настоящее время в Тбилиси проходит очередная акция против закона об иноагентах.
Уточняется, что против протестующих граждан, которые собираются возле здания парламента, не раз применялся перцовый газ.
Напомним, в начале апреля, исполнительный секретарь правящей партии Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе анонсировал повторное рассмотрение правительством закона об иноагентах. Он подчеркнул, что аналогичные меры имеются в законодательствах США, Израиля и Австралии. После в Тбилиси начались акции протеста из-за этого закона. По словам протестующих, такая мера не даст Грузии возможность присоединиться к Европейскому союзу.
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Уточняется, что против протестующих граждан, которые собираются возле здания парламента, не раз применялся перцовый газ.
Напомним, в начале апреля, исполнительный секретарь правящей партии Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе анонсировал повторное рассмотрение правительством закона об иноагентах. Он подчеркнул, что аналогичные меры имеются в законодательствах США, Израиля и Австралии. После в Тбилиси начались акции протеста из-за этого закона. По словам протестующих, такая мера не даст Грузии возможность присоединиться к Европейскому союзу.
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Екатерина Коршунова