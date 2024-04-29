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На митинге в Тбилиси задержали бывшего госминистра Грузии

Экс-госминистр Грузии Петриашвили задержан на акции против закона об иноагентах
29 апреля 2024, 07:10
Фото: iStock/Wirestock

Фото: iStock/Wirestock

Экс-госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алексий Петриашвили задержан полицией в административном порядке на митинге в Тбилиси против законопроекта об иноагентах. Об этом информирует пресс-служба МВД Грузии.
Отмечается, что Петриашвили был задержан в административном порядке за неподчинение сотрудникам правоохранительных органов и мелкое хулиганство. В настоящее время в Тбилиси проходит очередная акция против закона об иноагентах.

Уточняется, что против протестующих граждан, которые собираются возле здания парламента, не раз применялся перцовый газ.



Напомним, в начале апреля, исполнительный секретарь правящей партии Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе анонсировал повторное рассмотрение правительством закона об иноагентах. Он подчеркнул, что аналогичные меры имеются в законодательствах США, Израиля и Австралии. После в Тбилиси начались акции протеста из-за этого закона. По словам протестующих, такая мера не даст Грузии возможность присоединиться к Европейскому союзу.

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#парламент
Отель в Анталье проверят из-за требования заплатить за «разницу в национальности»
29 апреля 2024, 04:31

Фото: iStock/Nikita Burdenkov

Турецкие власти проведут расследование в отношении отеля, который потребовал заплатить 120 евро на основании «разницы в национальности», передает телеканал TRT Haber.
Отмечается, что отель в Анталье взимал дополнительную плату с гражданина Турции, который бронировал номер через иностранный сайт. Министерство культуры и туризма Турции приняло меры в связи с этим случаем.

Ранее в Турции заявили о желании избавиться от имиджа дешевого туристического направления. Представители туризма считают, что курорты должны быть не самыми дорогими, а самыми выгодными по соотношению цены и качества.

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#турция
#отель
#проверка
#деньги
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Группа «Коррозия металла» объявила о приостановке деятельности
29 апреля 2024, 04:23

Фото: iStock/eugenesergeev

Группа «Коррозия металла» приостанавливает свою деятельность, сообщают «Известия», ссылаясь на заявление лидера и солиста группы Сергея Паука Троицкого.
Музыкант пояснил, что решение было принято в связи с тем, что группа не может рекламировать концерты и приглашать публику. Также было подтверждено, что барабанщик группы находится в коме в больнице Нижнего Новгорода.

28 апреля Троицкий был оштрафован за демонстрацию нацистской символики. Сам музыкант заявил, что группа не пропагандирует запрещенную символику, а также не разбирается в ней.

Ранее стало известно о рейде силовиков на концерте «Коррозии металла» в Нижнем Новгороде. На кадрах видно, как бойцы ОМОНа в касках и бронежилетах с криками входят в зал, расталкивают зрителей, а затем выходят на сцену и уводят участников группы.

Музыканты были доставлены в отделение полиции, где на них был составлен протокол по статье о демонстрации нацистской атрибутики и символики.

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#штраф
#кома
#наказание
#музыканты
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Дачников предупредили о штрафах за уничтожение борщевика
29 апреля 2024, 04:03

Фото: iStock/PavloBaliukh

Глава Союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы Никита Чаплин предупредил, что власти имеют право уничтожать борщевик на дачных участках и выставлять счета владельцам после проведения работ, передает РИА Новости.
Он посоветовал не допускать подобной ситуации. Чаплин также напомнил, что за ненадлежащее состояние территории будет налагаться штраф до 5 000 рублей.

По словам Никиты Чаплина, при сжигании сорняков на дачных участках выделяются токсичные вещества. Образующийся в процессе диоксин токсичен как для животных, так и для человека. Депутат пояснил, что это вещество раздражает дыхательную систему и вызывает аллергические реакции.

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МИД: тысяча граждан Таджикистана застряли в аэропортах Москвы

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#борщевик
#штраф
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#дача
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МИД: тысяча граждан Таджикистана застряли в аэропортах Москвы
29 апреля 2024, 03:41

Фото: iStock/ArtMassa

Тысяча граждан Таджикистана застряла в московских аэропортах, сообщил агентству ТАСС официальный представитель МИД Таджикистана Шохин Самади.
Большинство из них находятся в зоне временного содержания «Внуково». По словам Самади, аналогичная ситуация наблюдается и в других московских аэропортах – Жуковском, Домодедово и Шереметьево, где, как сообщается, в зоне временного содержания находятся десятки таджикистанцев.

Ранее МИД Таджикистана вынес своим гражданам срочное предупреждение о поездках в Россию.

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#аэропорт домодедово
#аэропорт жуковский
#аэропорт шереметьево
#мид
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В российском аэропорту перестали принимать упакованный в пищевую пленку багаж
Аэропорт «Пулково» перестал принимать багаж в пищевой пленке
29 апреля 2024, 03:17

Фото: iStock/jchizhe

Петербургский аэропорт Пулково прекратил прием багажа, обернутого в пищевую пленку, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управляющей компании аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы».
Уточняется, что упаковка багажа должна соответствовать требованиям аэропорта. В связи с этим пищевая пленка или другая неподходящая упаковка не допускается. Как пояснили в компании, такие меры направлены на обеспечение бесперебойной работы багажной системы.

По данным пресс-службы, пассажиры, желающие защитить свой багаж, могут обратиться на официальные стойки по упаковке багажа. В аэропортах открыты дополнительные пункты обслуживания.

Ранее эксперты рассказали российским туристам о передовых методах упаковки багажа во время путешествий.

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Сын Рамзана Кадырова Адам стал куратором Российского университета спецназа
#аэропорт
#санкт-петербург
#багаж
#пассажиры
#туристы
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Сын Рамзана Кадырова Адам стал куратором Российского университета спецназа
29 апреля 2024, 00:47

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Адам Кадыров, сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, назначен куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина, сообщается в Telegram-канале Кадырова-старшего.
«По просьбе дорогого БРАТА, руководителя РУС Байбетара Вайханова, я принял решение назначить Адама Кадырова куратором РУС. Он тесно знаком с деятельностью знаменитого университета поэтому я считаю, что отлично справится с возложенными обязанностями», — написал глава региона.

Ранее, в феврале, старший сын Кадырова Ахмат был назначен министром по делам молодежи Чечни. Он также был награжден орденом Кадырова.

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#чечня
#рамзан кадыров
#владимир путин
#награда
#министр
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«Не хватило мест»: пассажиры не смогли улететь из Домодедово из-за замены борта
SHOT: несколько пассажиров не смогли улететь из Домодедово из-за замены борта S7
28 апреля 2024, 20:51

Фото: iStock/Natalia Rusanova

Авиакомпания S7 пригнала маленький самолёт, в котором не хватило места нескольким зарегистрированным пассажирам. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что инцидент произошёл в Домодедово. Пять пассажиров не смогли улететь из-за того, что им не хватило места в самолёте.

Как рассказала каналу пассажирка Татьяна, она купила билеты в Саратов на прошлой неделе. Однако на стойке регистрации ей и её мужу заявили, что авиакомпания в последний момент заменила борт, поэтому места на всех не хватит.

Женщине, её мужу и ещё трём купившим билеты предложили вылететь тем же рейсом на следующее утро или рейсом авиакомпании «Победа».

В итоге пассажирам, которые не смогли улететь и более двух часов выясняли причины произошедшего, выдали дебетовые карты с 3000 рублей в качестве компенсации.

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#домодедово
#пассажиры
#инцидент
#авиакомпания
#самолет
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Россиянам запретили упаковывать чемоданы в пищевую плёнку
В «Пулково» перестали принимать багаж, упакованный в пищевую плёнку
28 апреля 2024, 20:35

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В петербургском аэропорту «Пулково» перестали принимать багаж, самостоятельно упакованный пассажирами в пищевую плёнку. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы» (управляющая компания аэропорта).
Отмечается, что теперь будут приниматься только чемоданы, упакованные в плёнку, соответствующую требованиям аэропорта. Иной багаж приниматься не будет.

Представители аэропорта добавили, что пассажиры могут воспользоваться специальными стойками для упаковки багажа, которые оборудованы в здании авиагавани. Также в аэропорту открыт дополнительный пункт обслуживания.

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#аэропорт
#багаж
#правила
#россия
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Врач объяснил, к какой болезни может привести шашлык с алкоголем
Врач Тяжельников: шашлык лучше запивать морсом, компотом или чаем
28 апреля 2024, 20:01

Фото: iStock/Oksana Starostina

Жажду после шашлыка лучше всего утоляют морсы, несладкие компоты, чаи и вода. При этом от алкоголя и сладких газированных напитков лучше отказаться, посоветовал в беседе с РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи депздрава Москвы Андрей Тяжельников.
Врач заявил, что запивать жирную пищу сладкими газированными напитками – это не только не эффективно при борьбе с жаждой, но и ведёт к набору лишних калорий.

Также опасно запивать шашлык алкоголем, поскольку это негативно сказывается на поджелудочной железе и ведёт к обострению панкреатита.

Тяжельников посоветовал брать на природу как можно больше питья. А выбор стоит сделать в сторону морсов, компотов, воды или чая.

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#напитки
#здоровье
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