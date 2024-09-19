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Две трети американских танков Abrams, поставленных на Украину, уже уничтожены. И это несмотря на то, что ВСУ берегут эти машины и они достаточно редко участвуют в боевых действиях.
Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич. По его словам, в настоящее время, испробовав все возможности и не добившись результата, англосаксы и их союзники активно продвигают дискуссию о перспективах применения западных высокоточных дальнобойных вооружений для ударов вглубь территории России.
Эта тема стала для них особенно актуальной на фоне того, как под ударами русского оружия горит хвалёная западная техника, продолжил дипломат. В качестве примера он привёл переданные Украине танки Abrams производства США, большая часть которых уже уничтожена.
Что касается применения дальнобойного оружия для ударов по глубоким тылам, то это, по словам Буякевича, стало бы очень опасной авантюрой западных стран.
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Эта тема стала для них особенно актуальной на фоне того, как под ударами русского оружия горит хвалёная западная техника, продолжил дипломат. В качестве примера он привёл переданные Украине танки Abrams производства США, большая часть которых уже уничтожена.
Что касается применения дальнобойного оружия для ударов по глубоким тылам, то это, по словам Буякевича, стало бы очень опасной авантюрой западных стран.
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Александр Бойцов