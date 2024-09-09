Россия проявляет сдержанность против различных провокаций со стороны Киева и его западных союзников, благодаря чему побеждает, заявил отставной американский морпех Брайан Берлетик в беседе с журналистом Дэнни Хайфоном. По его словам, Запад пытается делать с Россией то же, что делал всегда в прокси-войнах.