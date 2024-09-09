Редчайший российский дрон ликвидировал Leopard в Курской области

Фото: istockphoto / NatureNow
Редчайший российский дрон «Орион», также известный как «Иноходец», уничтожил немецкий танк Leopard Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом событии сообщил Telegram-канал «Тройка».
Ранее канал уже транслировал кадры ракетного удара ТКБ-1030 по Leopard в Сумской области Украины.
В конце июля военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандикин предположил, что российский беспилотник «Иноходец» уже появился в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По его словам, беспилотник может летать и действовать в течение двух суток.
Ранее экипаж танка Т80БВМ южной группировки подорвал немецкий танк Leopard в зоне проведения СВО на Украине.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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В конце июля военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандикин предположил, что российский беспилотник «Иноходец» уже появился в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По его словам, беспилотник может летать и действовать в течение двух суток.
Ранее экипаж танка Т80БВМ южной группировки подорвал немецкий танк Leopard в зоне проведения СВО на Украине.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Александр Климов