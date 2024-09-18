Военкор Коц: Российские военные уничтожили первый танк Leopard в Курской области

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Российские военные впервые столкнулись с танком Leopard производства Германии в Курской области. Как и для многих собратьев ранее, это знакомство бронированной машины с бойцами Вооружённых сил РФ закончилось переходом в разряд металлолома.
Об этом стало известно из сообщения в телеграм-канале военного корреспондента Александра Коца. Журналист обратил внимание на сводку министерства обороны РФ, где в списке уничтоженной техники ВСУ значился иностранный танк.
Так отреагировал военкор на сообщение о первом столкновении с этим танком в регионе. Впрочем, ставшем для немецкой бронированной машины и последним. Так же, как и для его предшественников, как тех, что были сожжены в знаменитом сражении на Курской дуге, так и тех, что уже в наши дни российские бойцы уничтожили в ходе СВО.
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«Немецкие танки с крестами на бортах, как и 81 год назад, рвутся к Курску. Прямо по костям своих предшественников», — написал Коц.
Так отреагировал военкор на сообщение о первом столкновении с этим танком в регионе. Впрочем, ставшем для немецкой бронированной машины и последним. Так же, как и для его предшественников, как тех, что были сожжены в знаменитом сражении на Курской дуге, так и тех, что уже в наши дни российские бойцы уничтожили в ходе СВО.
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Александр Бойцов