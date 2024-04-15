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Глава министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон вызывает раздражение у американских конгрессменов. Причина заключается в его постоянных просьбах о помощи для Украины.
Об этом пишет обозреватель издания The Daily Mail Питер Хитченс. В публикации указано, что руководитель британского внешнеполитического ведомства явно не понимает главной национальной проблемы США. И раздражает Конгресс тем, что демонстрирует небывалый энтузиазм по поводу войны, которая всё меньше волнует американцев.
По мнению автора статьи, политиков в Соединённых Штатах гораздо больше волнует проблема неконтролируемой миграции, нежели украинский кризис. Их интересы не замыкаются на Украине, а Кэмерон ведёт себя так, как будто других вопросов, помимо помощи Киеву, не существует.
В материале отмечается, что американцы долго и последовательно стремились к конфронтации с Россией и добились её. Хитченс отмечает, что если они хотят продолжения конфликта — это их дело. Однако Кэмерон — не глава МИД Украины, поэтому ему следует продвигать интересы собственной страны, а не Владимира Зеленского, заключает журналист.
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По мнению автора статьи, политиков в Соединённых Штатах гораздо больше волнует проблема неконтролируемой миграции, нежели украинский кризис. Их интересы не замыкаются на Украине, а Кэмерон ведёт себя так, как будто других вопросов, помимо помощи Киеву, не существует.
В материале отмечается, что американцы долго и последовательно стремились к конфронтации с Россией и добились её. Хитченс отмечает, что если они хотят продолжения конфликта — это их дело. Однако Кэмерон — не глава МИД Украины, поэтому ему следует продвигать интересы собственной страны, а не Владимира Зеленского, заключает журналист.
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Александр Бойцов