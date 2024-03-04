Конгресс США согласовал финансы для федерального правительства до конца 2024 года

Фото: iStock/tupungato
Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер объявил о достижении соглашения между демократами и республиканцами, которое позволит обеспечить финансирование федерального правительства до конца 2024 финансового года, пишет агентство Reuters.
По словам Шумера, соглашение предусматривает выделение около 1,66 триллиона долларов на работу правительства. Лидер демократов заявил, что принятие шести законопроектов о финансировании поможет избежать шатдауна, который мог произойти 8 марта из-за прекращения финансирования.
Чтобы избежать шатдауна, Палате представителей необходимо в ближайшие дни принять законопроекты и направить их в Сенат. Сенату в свою очередь потребуется двухпартийное сотрудничество для принятия документов до крайнего срока, установленного на пятницу.
Шатдаун - это ситуация, при которой правительство США прекращает свою работу из-за отсутствия утвержденного бюджета. Бюджетный год в США начинается 1 октября, и если Конгресс не может согласовать и принять бюджет к этому сроку, то правительство оказывается в подвешенном состоянии без финансирования.
Последствия шатдауна весьма серьезны. Без финансирования все государственные ведомства США прекращают работу, за исключением тех, которые считаются жизненно важными для национальной безопасности и общественного порядка. Это означает, что около 4 миллионов федеральных служащих могут оказаться без зарплаты.
Для сотрудников правительства шатдаун - это чрезвычайно стрессовый период. Они не знают, когда получат следующую зарплату, и могут быть вынуждены брать отпуска без сохранения содержания или искать дополнительный заработок. Шатдауны могут также привести к задержкам в предоставлении государственных услуг, таких как обработка паспортов, проведение научных исследований и финансирование инфраструктурных проектов.
Кроме того, шатдауны могут иметь негативные экономические последствия. Бездействующее правительство не может вносить стипендии и гранты, что влияет на деятельность предприятий и организаций. Падение потребительских расходов и снижение деловой активности также усугубляют экономические проблемы.
Читайте также:
Спикер Джонсон: Конгресс ждет от Белого дома разъяснений стратегии по Украине
Конгресс США не планирует рассматривать запрос о помощи Украине
Конгресс США готовится отстранить Байдена от власти
«Конгресс, наконец, достиг двухпартийных договоренностей по шести законопроектам о финансировании правительства, что позволит продолжить его работу», — отметил Шумер.
Шатдаун - это ситуация, при которой правительство США прекращает свою работу из-за отсутствия утвержденного бюджета. Бюджетный год в США начинается 1 октября, и если Конгресс не может согласовать и принять бюджет к этому сроку, то правительство оказывается в подвешенном состоянии без финансирования.
Последствия шатдауна весьма серьезны. Без финансирования все государственные ведомства США прекращают работу, за исключением тех, которые считаются жизненно важными для национальной безопасности и общественного порядка. Это означает, что около 4 миллионов федеральных служащих могут оказаться без зарплаты.
Для сотрудников правительства шатдаун - это чрезвычайно стрессовый период. Они не знают, когда получат следующую зарплату, и могут быть вынуждены брать отпуска без сохранения содержания или искать дополнительный заработок. Шатдауны могут также привести к задержкам в предоставлении государственных услуг, таких как обработка паспортов, проведение научных исследований и финансирование инфраструктурных проектов.
Кроме того, шатдауны могут иметь негативные экономические последствия. Бездействующее правительство не может вносить стипендии и гранты, что влияет на деятельность предприятий и организаций. Падение потребительских расходов и снижение деловой активности также усугубляют экономические проблемы.
Читайте также:
Спикер Джонсон: Конгресс ждет от Белого дома разъяснений стратегии по Украине
Конгресс США не планирует рассматривать запрос о помощи Украине
Конгресс США готовится отстранить Байдена от власти
Сергей Калугин